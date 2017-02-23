Instagram’a Muhteşem Bir Özellik Geldi!

Instagram Yayınları Artık Her Biri 10’a Kadar Fotoğraf ve Video İçerebiliyor. Yeni Güncelleme şu an yayında ve hem iOS hem de Android için indirilebilir durumda.

Bu ay başında bazı insanlar Android için Instagram‘ın beta uygulamasında birden fazla resim mesajı oluşturma olanağı görmeye başladılar. Birkaç hafta testten sonra bu özellik bugün resmi hale geldi.

Bu noktadan sonra, Instagram yayınlarınızın her birine 10 fotoğraf ve video ekleyebilirsiniz; artık, tek bir resim veya video ile sınırlı olan bir yayın yok. Toplu gönderim de kullanımı kolaydır – yüklerken yeni bir simge görürsünüz, bu düğmeye dokunulduğunda birden fazla fotoğraf ve video seçmenizi sağlar.

Bunlardan hangisini paylaşmak istediğinize karar verdikten sonra, herkese aynı anda bir filtre ekleyebilir veya tek tek geçebilirsiniz. Girişleri dokunup basılı tutarak girişleri yeniden düzenleyebilirsiniz.

Bu yayınların tek bir başlığı var, şu an için yalnızca kareler halinde ve ilk fotoğraf veya video üzerinde küçük bir simge ile profil ızgaranızda görünecek, daha fazlasını göreceksiniz. Özet akışında, bu tür yayınların altındaki mavi noktalar, takipçilerinizin tüm resim ve videolardan geçmek için sola ve sağa hızlıca kaydırabileceğini gösterecektir.

Yeni özellik, Android ve iOS için Instagram 10.9’un bir parçası ve Google Play Store ve iTunes App Store aracılığıyla zaten mevcut olması gerekir.