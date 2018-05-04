Instagram'a Uygulama İçi Alışveriş Özelliği Geldi!

Instagram uygulama içi ödemeler için çok büyük bir yeni özellik kazandı. Şirket uygulama içinden satın alma işleminin sınırlı sayıda kullanıcıya açıldığını onayladı.

Tek yapmanız gereken bir bankamatik / kredi kartı kaydetmek ve bir güvenlik pini ayarlamak. Hepsi bu kadar.

Bundan sonra restoranlar, sinemalar ve diğer Instagram içerisindeki etkinlikler için alışveriş yaparken uygulamadan çıkmanıza gerek kalmayacak. Yerel ödeme özelliğinin tüm Instagram kullanıcıları tarafından kullanılabilir hale getirileceği konusunda henüz hiçbir bilgi bulunmamakla birlikte bu ilk test aşamasında her şey yolunda giderse aşamalı olarak yerel ödeme sistemlerinin de entegre edilmesini beklemek makul görünüyor. Türkiye’deki kullanıcıların tahminlerimize göre bu özelliği birkaç ay kadar beklemesi gerekecek. Henüz yalnızca sınırlı sayıda Instagram kullanıcısına sunulan bu özellik tahmin edebileceğiniz üzere denemeler yapıldıktan sonra global hale gelecektir. Deneme süreci içerisinde de belki Türkiye’den bazı kullanıcılar da bu özelliği kullanmaya başlayabilirler. Şirket henüz deneme aşamasını sınırlı tuttuğu için gelişmeleri önümüzdeki haftalarda daha detaylı sunabileceğimizi düşünüyoruz.

Takipte kalın. Son teknolojik gelişmelerden anında haberdar olun.