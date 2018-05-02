Instagram'a Yeni Gelecek Özellikler Tanıtıldı: Görüntülü Sohbet, Spotify Desteği...

Instagram, Facebook‘un yıllık geliştirici konferansı olan F8‘de kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlayan yeni değişikliklerini duyurdu.

Instagram, Hikayeler’i paylaşmanın yeni yollarının yanı sıra kamera efektleri, görüntülü sohbetler ve yeniden tasarlanan Keşfet sekmesini tanıttı.

Instagram’ın en son sürümünden başlayarak, kullanıcılar Spotify ve GoPro gibi diğer uygulamalardan doğrudan Hikayeler’e ulaşabilecekler. En sevdiğiniz şarkının bir etiketini Spotify’dan veya GoPro’dan hareket çekimlerinizi paylaşabileceksiniz. Gelecekte daha fazla uygulama Hikayeler’de kolay paylaşım için eklenecek. Spotify veya GoPro uygulamalarından paylaşmak için paylaş düğmesine dokunmanız gerekiyor. Ardından içeriği hikayenizde düzenleyebilir ve eklemeler yapabilir ya da Direkt Mesaj aracılığıyla gönderebilirsiniz. Hikayeleri paylaşmak için Instagram hesabınızı diğer uygulamalara bağlamanız gerekmeyecek.

Daha önce de belirtildiği gibi Instagram, etkileşimli kamera efektleri tasarlamak için üçüncü taraf yazılımların yeteneklerini ortaya koyduğunu açıkladı. Takibinizdeki bir hesabın hikayesinde yeni bir kamera efekti gördüğünüzde artık “Bunu deneyin” seçeneğine dokunabilir ve o aracı hesabınıza ekleyebilirsiniz. Önceki söylentiler bir süredir uygulamanın video sohbet seçeneğini eklemeyi planladığını söylüyordu. Şirket bugün tüm kullanıcılarına “önümüzdeki haftalarda” bu özelliği getireceğini duyurdu. Görüntülü sohbet başlatmak için doğrudan yeni kamera simgesine dokunun. Yeni özellik sayesinde bir kişiyle veya küçük bir grupla istediğiniz kadar sohbet edebileceksiniz. Son olarak, artık ilgi alanlarınıza göre göz atabileceğiniz ve konu kanallarına göre düzenlenmiş yeniden tasarlanmış bir Keşfet sekmesi geliyor. Görünüşe göre yeni Keşfet sekmesi önümüzdeki haftalarda kullanıcılara yavaş yavaş sunulacak.