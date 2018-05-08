Instagram'a Yeni Özellik: Artık Hikayelerinize Şarkı Ekleyebilirsiniz!

MySpace günlerini hatırlayanlarınız var mı? Müzikleri sayfanızda otomatik olarak oynatıp, sık sık ziyaretçilerinin rahatsızlığına neden olduğunuz zamanları hatırlayamadınız mı?

TechCrunch‘ın haberine göre benzer bir özellik görünüşe göre ilerleyen günlerde Instagram Hikayeleri‘ne geliyor. Facebook kullanıcıların Instagram videolarına müzik eklemelerine olanak tanımak için denemeler yapıyor. Ancak melodilerin seçimi kasten az ve popüler olmayan sanatçılarla sınırlı. Facebook‘un Sony, Universal ve Warner gibi çeşitli müzik yayıncıları ile sayısız yüksek profilli anlaşmaları sayesinde bu özellik sonunda herkese çok daha fazla şarkı çeşidiyle birlikte sunulabilir.

TechCrunch tarafından denenmiş Android Instagram uygulamasının son sürümü konuya daha fazla ışık tutuyor. Yeni özelliğin platforma uygun bir ek uygulama olan ve kullanıcıların Instagram Hikayeleri’ne bir şarkı ekleyebilmelerini sağlayan Müzik Çıkartmaları biçiminde olduğu iddia ediliyor. Bu özellik Facebook’un yakın zamanda Spotify, GoPro ve SoundCloud gibi üçüncü taraf hizmetlerin kullanıcılarını Facebook ve Instagram Hikayeleri‘ne bu uygulamalardan içerik paylaşmalarına olanak sağlaması için son derece başarılı bir hamle olacak.

TechCrunch‘ın denediği uygulamadaki yeni özellik Instagram Hikayeler‘in içindeki konum ve arkadaşça etiket çıkartma seçeneklerinin yanı sıra kullanılmayan “Müzik Arama” özelliğini de ortaya koyuyor. Müzik Etiketleri “Tür“, “Ruh Hali” ve “Trend” tarafından filtrelenebilir durumda böylece kullanıcılar Hikayeler’i için mükemmel bir müzik bulabilirler. Sistemin tam olarak nasıl işleyeceği henüz belli değil ancak hikayenizdeki videoya Müzik Etiketi eklediğinizde video için arka plan müziği olarak seçtiğiniz şarkıdan bir klip oynatılmaya devam edecek. Bu klibin ne kadar uzun olduğuna dair bir bilgi malesef yok.