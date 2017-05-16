Instagram’a Yine Snapchat’ten Bir Özellik Geldi!

Geçtiğimiz aylarda, Snapchat‘ın bir başka özelliği Instagram tarafından soyutlanmıştı. Bu sefer Snapchat’ın en popüler ve en büyük özelliği olan yüz filtrelerini kopyaladılar!

Hem iOS hem de Android için en son 10.21 güncellemesinde kullanıcılar bir düğmeye dokunabilir ve yüz filtreleri modunu etkinleştirir. Burada, gerçek zamanlı olarak güncellenip canlandırılan alt kısımdaki küçük bir filtre grubundan seçim yapabilirler. Instagram, özelliklerin uygulanmasını Snapchat‘ten tamamen kopyalıp koparmayacak kadar, birçoğu Snapchat’dakilere benzer görünen gerçek filtreleri de kopyaladı.

Ayrıca ek efektler ve animasyonlar için ağzınızı açma gibi aynı özelliklere sahiptirler. Bunlarla bir video kaydedebilir veya hikayene yükleyebileceğiniz veya doğrudan bir kullanıcıya veya bir gruba gönderilebilecek bir resim çekebilirsiniz.

Bu güncellemedeki bir başka “yeni” özellik, bir videonun bir zamanlar ters sırada oynatıldığı Rewind filmidir. Bu, Snapchat’ın bu özelliğini uzun zamandır kullanmış durumda.

Diğer eklemeler hikaye fotoğraflarınıza hashtag eklemeyi ve bir silgi fırçasını içerir.