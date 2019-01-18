Instagram'da ''Action Blocked'' Hatası

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden birisi olan Instagram, tabi ki kusursuz değil. Yazılımsal hatalar ister istemez ortaya çıkar. Şayet bu gibi bir hata aldıysanız ve bu, kendinizi daha iyi hissetmeni sağlarsa yalnız değilsin. Çünkü Action Blocked hatası sadece size özgü değil.

Son zamanlarda Instagram, çeşitli nedenlerden dolayı insanların yorum yapmasını ve resimleri beğenmesini engelliyor. Bu yazıda, Instagram’da Action blocked hatasından nasıl kurtulacağınızı anlatacağız.

Instagram’ın insanları engellemenin ana nedeni botları kontrol etmek ve spam’leri azaltmak olsa da, birçok masum insan da, bu durumdan nasibini almış durumda. Sizde onlardan biriyseniz, yardım etmek için buradayız.

Action Blocked Hatası Nedir?

Instagram, belirli bir profilin spam etkinliklerine maruz kaldığını tespit ettiğinde, bir süre onları engeller ve onlara ‘Action Blocked’ yazan bir hata mesajı gösterir.

Kısacası bu Instagram’ın insanları yaramazca faaliyetlerde bulundukları için cezalandırma yolu. Bu bildirimi aldığınızda, Instagram’daki resimleri yorumlayamaz veya beğenemezsiniz.

Bazen can sıkıcı olan Action Blocked hatasının çözümü tabiki vardır. Aşağıda belirteceğimiz adımları takip ederek, spamlanan durumunuzdan kurtulabilir ve “Action Blocked” hatasının çözümüne kavuşabilirsiniz.

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Neden Action Blocked Hatası Alıyorum?

Instagram’nın cesur hareketinin arkasında birçok sebep var. Onlardan bazıları:

Agresif bir şekilde insanları takip ediyor ya da takip etmiyorsunuz.

Resimlerinizden beğeniler almak için üçüncü taraf bir uygulama kullandınız.

Daha fazla takipçi edinmek veya takipçileri otomatik olarak takip etmek, ya da takiplerini otomatik olarak takip etmek için üçüncü taraf bir uygulama kullandınız.

Aynı yorumu birkaç kez kullandınız.

Kısa süre içinde birçok resmi beğenme alışkanlığınız var.

Yukarıda belirtilen faaliyetlerden herhangi birini yaptıysanız, Instagram, bu durumu spam olarak tespit etmiştir ve geçici olarak sizi engellemiştir.

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Action Blocked Hatasının Çözümü

1. Mobil İnternetinizi Aktif Hale Getirin

Instagram sizi engellediyse, Instagram hesabınızı değil, IP adresinizi engellemiş olabilir. Denemeniz gereken ilk çözüm Wi-Fi’nizi kullanmak yerine mobil veriyi aktif hale getirin.

2. 24-48 Saat Kadar Tüm Instagram Faaliyetlerini Durdurun

Yukarıdaki düzeltme işe yaramazsa, tüm Instagram etkinliklerinizi 24-48 saat kadar durdurmalısınız. Hesabınızın biraz dinlenmesine izin verin. Instagram’daki hiç kimseyi beğenmeyin, yorum yapmayın veya takip etmeyin. Kısacası Instagram’dan çıkın ve 48 saat kadar sonra giriş yapın.

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3. Diğer Sosyal Ağlarla Bağlanmayı Deneyin

Instagram sizi Spam hesabı olarak etiketlediğinden, diğer sosyal ağları Instagram hesabına bağlamayı deneyin. Bu, bir bot değil, gerçek bir insan olduğunuz gerçeğinin belirlenmesinde yardımcı olacaktır.

Diğer sosyal ağları Instagram hesabınızla ilişkilendirmek için, Android için üç nokta ile girilen menüye ve iPhone için profil sayfanızdaki Ayarlar simgesine dokunun. Ardından Bağlı hesap seçeneğine tıklayın ve hesaplarınızı ekleyin.

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4. Üçüncü Taraf Uygulamaları Kaldırın

Engellenmemenin ana nedenlerinden biri, beğenilerinizi ve takipçilerinizi artırmak için üçüncü taraf uygulamalarını kullanmaktır. Bu tür bir uygulama yüklediyseniz, onlara veda etme zamanı. Bunları kaldırın ve hesabınızı bu tür uygulamalardan mümkün olan en kısa sürede silin.

5. Instagram’a Rapor Ver

Yanlış bir şey yapmadığınızı düşünüyorsanız, Instagram’a itirazda bulunabilirsiniz. Sorunu Instagram’a bildirmelisin, bu sayede hatayı tekrar gözden geçirebilirler.

Instagram’a rapor vermek için telefonunuzdaki Instagram uygulamasını açın. Android cihazınızda, sağ üst köşedeki üç nokta menüye dokunun. iPhone’da, Ayarlar simgesine dokunun.

Seçenekler altında, aşağı kaydırın ve Sorun Bildir seçeneğine dokunun. Açılan pencereden Bir Sorun Bildir’i seçin. Sorununuzu Instagram’a açıklayın ve gönder düğmesine basın. Gönderdikten sonra tek yapabileceğiniz dua etmek ve cevaplarını beklemek.

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6. Sabırlı Olun

Dünya bir günde kurulmadı ve hesabınız bir gün içinde geri yüklenmeyecek. Aslında, eğer gerçekten şanslıysanız, bu durum da gerçekleşebilir. Ancak, çoğu durumda, sabırlı olmanız gerekir. Instagram hesabınızın tekrardan aktif hale gelmesi, 4 saatten 4 haftaya kadar sürebilir.

Action Blocked Hatasının Tekrarlanmaması İçin Ne Yapmalısınız?

Hesabınız geçici bir aradan sonra tekrar aktif hale geldiyse, gelecekte dikkatli olmak daha iyidir. İşte Instagram tarafından tekrar engellenmemeniz için izlemeniz gereken bazı ipuçları.

1. İşlem Sayısını Azaltın

Aşırı derecede beğeni ve yorum yapmayın. Birden fazla resmi beğenmeden önce daima bir kaç saniye boşluk bırakmalısınız. Ayrıca, aynı yorumu tekrar tekrar göndermeyin. İşleminizi değiştirmek, takip etmek ve takipçi edinmek için de geçerlidir. Her gün takip ettiğiniz kişilerin sayısını kontrol edin.

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2. Üçüncü Taraf Uygulamaları Kullanmaktan Kaçının

Instagram, sahte beğeniler, yorumlar ve takipçiler konusunda çok katı. Instagram’da popülerlik kazanmak için bot kullanmamaya çalışmak en iyi seçenek olabilir.

3. Instagram Profilinizi Tamamlayın

Instagram Profilinize uygun bir biyografi, e-posta adresi ve telefon numarası eklediğinizden emin olun. Ayrıca, yukarıda belirtildiği gibi, diğer sosyal ağları Instagram hesabınıza bağlayın.