Instagram’da Alışveriş Nasıl Yapılır? Ödeme Yap Devri!

Para harcamak artık Instagram ile daha da kolaylaştı! Facebook’un uzun süre önce satın aldığı Instagram, artık “ödeme yap” özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik sayesinde artık uygulamadan çıkmadan bir ürün satın alabilirsiniz.

Reklamı olan herhangi bir markanın alışveriş yayınından bir ürünü görüntülemek için resmine dokunun. Otomatik olarak ürün sayfasına yönlendirileceksiniz. Burada “Instagram’da Ödeme Yap” düğmesini görüreceksiniz.

Boyut veya renk gibi çeşitli seçenekler arasından seçim yapmak için burada ki özellikleri düzenleyebilirsiniz. Farklı bir sayfa açılmadan ya da Instagram’dan ayrılmadan ödemeyi sonlandırabilirsiniz.

Faturalandırma ve satın alma işleminde yalnızca adınızı, e-posta adresinizi, fatura bilgilerinizi ve gönderim adresinizi girmeniz gerekir. İlk sipariş tamamlandıktan sonra, bir sonraki alışverişinizde kolaylık sağlamak için bilgileriniz güvenli bir şekilde kaydedilir.

Ayrıca Instagram’ın içinde ise gönderi ve teslimatla ilgili bildirimleri alacaksınız. Böylece satın alma işleminizi kolaylıkla takip edebileceksiniz.

Bu özellik şu anda işletmeler için kapalı beta olarak mevcuttur ve şimdilik sadece ABD’deki kullanıcıların kullanımına açıktır. Öte yandan, kullanıcıların uygulama olmadan başkalarıyla sohbet etmelerini sağlayan yeni bir özellik getiriyor.

Instagram Direct mesajlaşma web sürümünü test ettiği söyleniyor. Bu özellik ortaya çıktığında, Doğrudan mesaj masaüstünde, Android, iOS ve mobil web tarayıcısında mevcut olacaktır.