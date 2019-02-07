Hikayeler bölümü, Instagram’ın sonradan kazandığı ancak en aktif şekilde kullanılan bölümlerinden bir tanesi. 24 saatlik süre boyunca paylaşımda kalan ve sürekli olarak aktif bir ortam sunulmasını sağlayan hikayeler bölümünün kullanım oranlarının da her geçen gün artış gösterdiğini söyleyebiliriz. 400 milyon paylaşım oranının üzerine çıkan bölüm için yeni güncellemelerde sürekli olarak devam ediyor. Fakat tüm bunlara rağmen zaman zaman Instagram’da Hikaye Paylaşma sorunu gibi sorunlarda gündeme gelebiliyor.

Özellikle cihazlarının işletim sistemi eski olan ya da yeni güncellemelerde sorun yaşayan kullanıcılarda, çok sık olarak Instagram hatası karşımıza çıkıyor. Peki, Instagram’da Hikaye Paylaşma sorunu nasıl çözülür?

Instagram’da Hikaye Paylaşma Sorunu Nasıl Ortaya Çıkıyor?

Sorunun çözüm önerilerine geçmeden önce sorunun nasıl ortaya çıktığından ve nasıl sıkıntılar oluşturduğundan söz edelim. Genelde siyah ekran sorunuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Instagram’da Hikaye Paylaşma işlemi devam ederken, ekranda paylaşılıyor ifadesi görülmesine karşın herhangi bir paylaşım yapılmıyor ve ekran sürekli olarak bu şekilde kalıyor.

Ekranın bu şekilde kalması durumunda ise kullanıcıların yeniden uygulamayı başlatması ve yeniden düzenleme yapmaları gerekiyor. Bu gibi bir hata ile karşılaşıp, paylaşımı gerçekleştirememeniz durumunda yapmanız gerekenlerin neler olduğundan söz edelim.

Saat Düzenlemeleri

İlk dikkat etmeniz gereken kısım saat düzenlemeleriniz olacak. Cihazınızın saat ayarını doğru yapmadığınız sürece, Instagram ve diğer mobil uygulamalar doğru bir şekilde çalışmayacaktır. Hikayeler paylaşımlarında yaşanan sorunların ilk nedenlerinden birisi budur. Telefonunuzun saat ayarında bir sıkıntı varsa, ilk olarak saatinizi ve tarihinizi düzenleyin. Saat ve tarihin doğru olduğundan emin olduktan sonra yeniden deneme yapın.

Bağlantı Kontrollerini Yapmalısınız

Diyelim ki Instagram’a girebiliyorsunuz ancak akış yenileme ve Instagram’da Hikaye Paylaşma kısmında sorunlar yaşıyorsunuz. Bu kez ilk bakacağınız kısım bağlantılarınız olacak. Telefonunuzun bağlantılarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğinden emin olmanız gerekiyor. İnternet bağlantınızda bir sıkıntı varsa böyle bir sorunla karşı karşıya kalabilirsiniz.

İlk olarak internet bağlantınız için değerlendirmeleri yapın. İnternet bağlantınızı mobil veri üzerinden kullanıyorsanız, bağlantınızı WİFİ üzerinden kullanmayı deneyin. İnternet bağlantınızı da kararlı hale getirdikten sonra denemeyi yeniden gerçekleştirin.

Ön Bellek Verilerini Silme

Deneyeceğiniz başka bir yol ise ön bellek temizleme işlemi olacaktır. Zamanla Instagram uygulamasının kullanımına bağlı olarak ön bellek verileriniz hatırı sayılır bir şekilde artış gösterebilir. Ön bellek verilerinin artış göstermesi sonucunda da Instagram’da Hikaye Paylaşma sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle düzenli aralıklarla telefonunuzun ayarlar kısmından uygulamalar bölümüne girmeli ve Instagram verilerini temizleme işlemini gerçekleştirmelisiniz.

Yapacağınız tüm bu işlemler işe yaramaz ve sorun devam ederse, bu durumda da Instagram uygulamasını silip yeniden yüklemeyi tercih edebilirsiniz. En güncel sürümü yüklemenizin ardından sorun çözülecektir.