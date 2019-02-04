Instagram'da Kapalı Profilleri Görme

Instagram son zamanlarda yapmış olduğu güncellemelerle, kullanıcılarının bilgilerini eskisinden çok daha katı bir şekilde gizlemeyi başardı. Bunu yapmalarında ki temel sebep ise, gittikçe daha fazla sayıda insan, sosyal medya profillerin dünyaya açık bırakmak yerine en azından bir şekilde özel tutmanın önemini fark ediyor.

Instagram sayfanız bunun için bir istisna değildir. Özel bir Instagram profili, fotoğraflarınızın ve hikayelerinizi herkes tarafından görüntülenemeyeceği ve izleyenleri birer birer onaylamanız gerektiği anlamına gelir. Bu, içeriğinizi kimin görüp göremediğini doğrudan yönetmenizi sağlar.

Platformun bir dereceye kadar kişisel mahremiyeti koruma desteği vardır. Bir ünlü veya belki de gelecekteki bir YouTuber olmadıkça, güvenlik veya mahremiyetten endişe ediyorsanız Instagram hesabınızı kilitlememek için hiçbir neden yoktur.

Gizli Instagram Hesapları Nasıl Görüntülenebilir?

1- Yasal Yöntem

Özel bir Instagram hesabı görüntülemek istiyorsanız, ilk adım yasal yolları denemek. Görüntülemek istediğiniz kişiye bir takip isteği gönderin. Genelde, korumalı profili olan bir kişi bile tanıdığı kişileri onaylayacaktır.

Bu yüzden şayet karşıdaki tanıdık veya tanıdığınız biriyse, bu kişiyi isteğinizi onaylama konusunda herhangi bir sorun yaşamamalısınız. İsteğiniz onaylandıktan sonra, bu kişinin profilini görebilir ve Instagram’a yükledikleri fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz.

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2 – Kullanıcı Adını Google Üzerinde Aratın

Bazen kişinin hesabına gerçekten erişmenize gerek kalmaz. Bundan dolayı yalnızca gönderdikleri belirli fotoğrafları görmek istersiniz. Instagram’da oturum açın ve çevrimiçi araştırma yapmak isteyen kişiyi bulun. Doğru hesabı bulduğunuzda, bir herhangi bir gizliliğe gerek kalmadan, kullanıcı adını görebilirsiniz. Kullanıcı adını kopyalayın.

Şimdi, Google Görseller’i veya istediğiniz resim tabanlı arama motorunu açın ve resimlerini görmek istediğiniz kişinin kullanıcı adını arama kutusuna yapıştırın. Burada yapacağımız şey basit: Web’in bir yerinde, aradığınız kişinin Instagram’da gizlilik korumasını etkinleştirmeden önce bir fotoğraf izi bırakmış olma ihtimali yüksek. Kapalı profilleri görme konusunda en güzel seçimlerden birisi olabilir.

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Genellikle, Instagram’da yayınlanan fotoğraflar başka bir yerde paylaşılıyor ve bu sayede Instagram fotoğraflarını bir arama anahtar kelimesi olarak kullanarak hedefinizin fotoğraflarını bulmayı kolaylaştırıyor.

3- Instagram Görüntüleyici Siteler Üzerinden Öğrenebilirsiniz

Google’da bu tür siteleri aramak bazen zahmetli olsa da meyvesini oldukça güzel sonuçlar ile elde edebilirsiniz. Ancak hemen her site doğrudan bunu yapmanıza olanak sağlamaz. Aynı zamanda özel profillerin birkaç dakika içinde görüntülenebilme özelliğini tanıtan şüpheli isimlere sahip bir dizi sitesine yönlendirebilirsiniz.

Ancak her siteye giriş yapmanızı önermiyoruz. Bu siteleri “Instaspy” ve “Private Instaviewer” gibi anahtar kelimeler ile bulmak mümkün. Hepsi aynı genel sonucu vaat ediyor gibi görünmektedir.

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4- Sahte Bir Instagram Hesabı Açın

Eklemesini istediğiniz kullanıcının, sizi gerçekten onaylamayacağından eminseniz, gizli Instagram’a erişmenin en kolay yolu, sahte hesap açmaktır. Açtığınız hesabı takip etmek için kullanın.

Instagram’daki sahte hesaplar, teknik olarak, hesabın hizmet şartlarına aykırı olduğundan, kullanımınızı ve erişiminizi sınırlamak isteyeceksiniz. Şayet bunu yapmaya karar verdiyseniz, kısaca aşağıdaki adımları takip edebilir ve Sosyal Mühendislikten yararlanabilirsiniz. Kapalı profilleri görme yöntemleri;

Sahte hesabınız için bir kadın profili resmi seçin. Bu daha kolay ve güvenli olarak karşımıza çıkıyor. Instagram’da bir kadın kimliğini kullanmayı seçmek, karşıdaki kişiye bir nevi sapık olmadığınızı gösterir.

Sahte hesabınıza gerçek fotoğraflar ekleyin. Ayrıca sahte Instagram hesabınızı da özel bir hesap yapabilirsiniz. Bu karşıdaki kişi için merak uyandırır.

Takip etmek istediğiniz özel Instagram hesabı, takip etme isteğinizi onaylamazsa, o kişiye bir PM gönderin. Onları Instagram’da ve nedenlerini takip etmek istediğini kısaca açıklayın. En basit metotla okul arkadaşı olduğunuzu söyleyin.

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