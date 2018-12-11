Dünyanın en büyük sosyal paylaşım uygulamalarından biri olan Instagram, yeni özellikleri ile gündeme gelmeyi başarıyor. Sadece birkaç sosyal medya devinin kullandığı özelliği bu gün an itibariyle Instagram üzerinden kullanılabileceksiniz. Yani sesle mesajlaşma! Arkadaşlarınızla birebir yada grupça mesajlaşmalarda ses gönderimi mevcut değildi. Aslına bakarsanız geç kalmış bile olabilirler. Ama neticede artık geldi.

Özelliklerine bakacak olursak temel olarak Facebook Messenger’ın son beş yıldır sahip olduğu walkie-talkie sisteminin bir kopyası. Tam olarak aynı çalışır, aynı sınırlamalara sahiptir. Fakat Instagram’ın Facebook tarafından satın alındığı zamandan bu yana bu özelliği birleştirmek çok uzun sürdü.

Her neyse, bugünden başlayarak artık mesajlarınıza tıkladığınızda yeni bir mikrofon simgesi göreceksiniz yada gönderme tuşundaki özellikten yararlanacaksınız. Kullanımı için ise sadece simgeye basılı tutmanız yeterli olacaktır. Bu sayede yaklaşık olarak sesli mesajları bir dakikaya kadar kaydedebilirsiniz. Mikrofon simgesinden elinizi kaldırdığınız an sesli mesaj gönderilecektir. Ancak silmek istiyorsanız, parmağınızı kaydetme sırasında çöp kutusuna sürüklemeniz gerekmektedir.

Tüm yapmanız gereken sadece bu. Sesli mesajların geçerliliği sona ermez ve mesajlaşmanın uygun olmadığı anlar için sesle birlikte doğrudan iletişimi sağlayabilirsiniz. Ya da konuşarak daha fazla düşünceyi daha hızlı ifade edebilirsiniz. Genel olarak değerlendirme yapacak olursak, daha da serilik sağlayan bu özellik ile daha aktik görüşme sağlayabileceksiniz. Bundan dolayı oldukça iyi bir özelliktir diyebiliriz.