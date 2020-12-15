Instagram’dan Fotoğraf ve Video Nasıl İndirilir?

Instagram videolarını ve fotoğrafları kaydedin ve bu özel anıları saklayın. İşte en iyi yöntemler.

Elinizde doğru araçlara sahipseniz, Instagram videolarını kaydetmek göründüğü kadar karmaşık değildir.

Instagram, anı yaşamak ve bunu arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmakla ilgilidir. Birkaç dokunuşla bir fotoğraf veya video çekebilir ve takipçilerinizle paylaşabilirsiniz. Başkalarıyla paylaşılan fotoğraflara ve videolara da göz atabilirsiniz. Peki ya bir videoyu çevrimdışıyken görüntülemek için kaydetme fikrinden hoşlanıyorsanız veya yalnızca Instagram dışında görüntülemek istiyorsanız?

Instagram, ilgilenebileceğiniz videoları bulmanızı ve yer imlerine eklemenizi kolaylaştırır, ancak kaydetmek istediğiniz videoları indirmek için yerleşik bir seçenek sunmaz. Instagram videolarını indirmek istiyorsanız, size yardımcı olması için üçüncü taraf araçlara bakmanız gerekecek (tıpkı bir bilgisayardan Instagram’a fotoğraf yüklemek istediğiniz gibi).

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Ve burada baktığımız şey bu. İster bilgisayarınızda, ister cep telefonunuzda veya tabletinizde kullanıyor olun, Instagram videolarını indirmek için kullanabileceğiniz çeşitli seçenekler vardır. İşte en iyilerden bazıları.

Instagram Videolarını Bilgisayarınıza Kaydedin

Instagram videolarını indirmenize izin veren çok sayıda web sitesi var ve hepsi hemen hemen aynı şekilde çalışıyor. En kolay, en şık ve en güvenilir olanlardan biri DreDown‘dur.

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Siteden yararlanmak için önce Instagram‘ı ziyaret etmeniz ve ilgilendiğiniz videoyu yüklemeniz gerekir. Web tarayıcınızın adres çubuğundaki URL’yi kopyalayın, DreDown sayfasına geçin, Instagram bağlantısını tıklayın. Yukarı ve ardından URL’yi DreDown sayfasındaki metin botuna yapıştırın. DreDown düğmesine basın, video analiz edilirken bekleyin ve ardından indirin.

Benzer şekilde çalışan diğer web tabanlı hizmetler arasında DownloadGram ve Instagram Videolarını İndir bulunur.

Instagram Videolarını Bir iPhone’a Kaydedin

İOS ile yürürlükte olan güvenlik kısıtlamaları, Instagram videosunu indirmenin masaüstündeki kadar kolay olmadığı, ancak yine de çok zor olmadığı anlamına geliyor. Tek ihtiyacınız olan doğru uygulama.

Bir seçenek Blaze: Tarayıcı ve Dosya Yöneticisi. Instagram uygulamasından bir Instagram gönderisinin URL’sini kopyalayın ve ardından Blaze’e yapıştırın. Ardından, indirme düğmesine dokunmanız ve ardından ‘Videoyu Film Rulosuna Aktar’ seçeneğini seçmeniz gerekir. Elbette, isterseniz yukarıda belirtilen web tabanlı seçeneklerden herhangi birini de kullanabilirsiniz.

Instagram Videolarını Android’e Kaydet

Android kullanıcıları için, Instagram videolarını indirmek söz konusu olduğunda, bahsedilen web tabanlı hizmetlerden birini kullanmak da dahil olmak üzere çeşitli seçenekler vardır. Bununla birlikte, işleri biraz daha kolaylaştırmak için kullanabileceğiniz uygulamalar da var. Böyle bir seçenek, adından da anlaşılacağı gibi çok şey yapan ücretsiz bir uygulama olan Video Downloader for Instagram‘dır.

Uygulama ücretsiz olduğu için reklamlara katlanmanız gerekecek, ancak bu küçük bir dikkat dağıtıcı ve sizi çok rahatsız etmez/etmemeli. Video Downloader for Instagram, nasıl kullanılacağını açıklamak için mükemmel bir iş çıkarır, ancak yine de özetlemeye değer.

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Instagram uygulamasında, videoyu kaydetmek istediğiniz gönderinin sağ üst tarafındaki üç nokta düğmesine dokunun ve “Bağlantıyı kopyala” yı seçin. Instagram için Video İndiriciye geçin ve ‘Yapıştır’ seçeneğini seçin. Hepsi bu kadar.