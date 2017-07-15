Intel 7. Nesil İşlemcilerini Güncelledi

Geçen hafta Intel, 7. nesil işlemcileri için güncellenmiş teknik belgelerini yayınladı ve yeni i3 modelleri, KBL-U ailesine eklemeler ve yeni bir Xeon da dahil olmak üzere yeni sürümlerle hoş bir sürpriz yaşandı.
Mevcut Core i3 serisi, düşük güç tüketimi olan i3-7100T‘den, overclockable Core i3-7350K‘ye kadar pek çok farklı modelden oluşuyor. Revize edilmiş belge, i3 ailesine dört ekleme daha sunuyor: i3-7120, i3-7120T, i3-7320T ve i3-7340. Teknik olarak, güncellenmiş işlemciler öncekilerle karşılaştırıldığında 100MHz güncelleme aldı. Bunun dışında başka bir değişiklik olmamış:
|Model
|Cores/Threads
|Frequency
|L3 cache
|GPU Turbo
|Memory
|TDP
|Core i3-7120
|2/4
|4GHz
|3MB
|1100MHz
|DDR3L-1600 / DDR4-2400
|51W
|Core i3-7120T
|2/4
|3.5GHz
|3MB
|1100MHz
|DDR3L-1600 / DDR4-2400
|35W
|Core i3-7320T
|2/4
|3.6GHz
|4MB
|1100MHz
|DDR3L-1600 / DDR4-2400
|35W
|Core i3-7340
|2/4
|4.2GHz
|4MB
|1150MHz
|DDR3L-1600 / DDR4-2400
|51W
Güncellemeler masaüstü işlemcilerin ötesine geçiyor ve birkaç yeni Mobil SoC de var. Birçok modern dizüstü bilgisayara güç veren popüler 15W serisi, i5 ve i7 modeli yanında ailenin iki i3 modelini de karşılıyor:
|Model
|Cores/Threads
|Frequency
|Turbo
|L3 cache
|GPU Turbo
|TDP
|Core i3-7007U
|2/4
|2.1GHz
|N/A
|3MB
|1000MHz
|15W
|Core i3-7110U
|2/4
|2.6GHz
|N/A
|3MB
|1100MHz
|15W
|Core i5-7210U
|2/4
|2.5GHz
|3.3GHz
|3MB
|1100MHz
|15W
|Core i7-7510U
|2/4
|2.7GHz
|3.7GHz
|4MB
|1150MHz
|15W
En önemlisi Intel, frekansı 200MHz artan yeni Xeon E3-1285 v6‘yı duyurdu. Daha fazla taban ve 300 MHz daha fazla turbo, bir önceki çip E3-1280 v6’ya kıyasla 19 W daha fazla güç çekerken:
|Model
|Cores/Threads
|Frequency
|Turbo
|L3 cache
|GPU
|TDP
|Xeon E3-1285 v6
|4/8
|4.1GHz
|4.5GHz
|8MB
|HD P630
|91W
|Xeon E3-1280 v6
|4/8
|3.9GHz
|4.2GHz
|8MB
|N/A
|72W
Yeni Xeon işlemcinin yeni etkileyici özelliklerle birlikte yeni iMac Pro’ya güç verdiğine inanılıyor.
Intel, 7. nesil ürün yelpazesini genişletirken, çip devinin AMD ve onun çeşitli Ryzen ve Epyc CPU‘larına karşı nasıl karşılık verdiğini de göreceğiz.