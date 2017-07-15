Intel 7. Nesil İşlemcilerini Güncelledi

Geçen hafta Intel, 7. nesil işlemcileri için güncellenmiş teknik belgelerini yayınladı ve yeni i3 modelleri, KBL-U ailesine eklemeler ve yeni bir Xeon da dahil olmak üzere yeni sürümlerle hoş bir sürpriz yaşandı.

Mevcut Core i3 serisi, düşük güç tüketimi olan i3-7100T‘den, overclockable Core i3-7350K‘ye kadar pek çok farklı modelden oluşuyor. Revize edilmiş belge, i3 ailesine dört ekleme daha sunuyor: i3-7120, i3-7120T, i3-7320T ve i3-7340. Teknik olarak, güncellenmiş işlemciler öncekilerle karşılaştırıldığında 100MHz güncelleme aldı. Bunun dışında başka bir değişiklik olmamış:

Model Cores/Threads Frequency L3 cache GPU Turbo Memory TDP Core i3-7120 2/4 4GHz 3MB 1100MHz DDR3L-1600 / DDR4-2400 51W Core i3-7120T 2/4 3.5GHz 3MB 1100MHz DDR3L-1600 / DDR4-2400 35W Core i3-7320T 2/4 3.6GHz 4MB 1100MHz DDR3L-1600 / DDR4-2400 35W Core i3-7340 2/4 4.2GHz 4MB 1150MHz DDR3L-1600 / DDR4-2400 51W

Güncellemeler masaüstü işlemcilerin ötesine geçiyor ve birkaç yeni Mobil SoC de var. Birçok modern dizüstü bilgisayara güç veren popüler 15W serisi, i5 ve i7 modeli yanında ailenin iki i3 modelini de karşılıyor:

Model Cores/Threads Frequency Turbo L3 cache GPU Turbo TDP Core i3-7007U 2/4 2.1GHz N/A 3MB 1000MHz 15W Core i3-7110U 2/4 2.6GHz N/A 3MB 1100MHz 15W Core i5-7210U 2/4 2.5GHz 3.3GHz 3MB 1100MHz 15W Core i7-7510U 2/4 2.7GHz 3.7GHz 4MB 1150MHz 15W

En önemlisi Intel, frekansı 200MHz artan yeni Xeon E3-1285 v6‘yı duyurdu. Daha fazla taban ve 300 MHz daha fazla turbo, bir önceki çip E3-1280 v6’ya kıyasla 19 W daha fazla güç çekerken:

Model Cores/Threads Frequency Turbo L3 cache GPU TDP Xeon E3-1285 v6 4/8 4.1GHz 4.5GHz 8MB HD P630 91W Xeon E3-1280 v6 4/8 3.9GHz 4.2GHz 8MB N/A 72W

Yeni Xeon işlemcinin yeni etkileyici özelliklerle birlikte yeni iMac Pro’ya güç verdiğine inanılıyor.

Intel, 7. nesil ürün yelpazesini genişletirken, çip devinin AMD ve onun çeşitli Ryzen ve Epyc CPU‘larına karşı nasıl karşılık verdiğini de göreceğiz.