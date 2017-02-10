Intel Core i7-8700K Özellikleri, Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

İşlemci dünyasında en çok adı duyulan markalardan birisi Intel olarak dikkat çekmekte. Geçtiğimiz günlerde rekor performans değerleri elde edilen hız aşım testleri ile gündeme gelmişti. 7.nesil Kaby Lake serisinin başarısı henüz konuşulmaya devam ederken bir yandan da AMD Ryzen serisini duyurunca Intel’in karşı hamlesi de merakla beklenmeye başlanmıştı. Beklenen haber ise sonunda geldi. Intel Core i7-8700K serisi yeni nesil işlemciler için ilk bilgiler gelmeye başladı.

Intel Core i7-8700K Özellikleri Neler Olacak?

Henüz yeni yeni gündeme gelmeye başlayan bir sonraki nesil için belli başlı özellikler için de iddialar var. Peki Intel Core i7-8700K serisi için iddialar neler bakalım?

Yeni Neslin Adı Ne Olacak?

Öncelikle bir sonraki nesil olarak adlandırılan işlemcilerin adı hakkındaki iddialara bakalım. Adı konusunda yeni yeni iddialar gündeme gelen serinin en çok ise Cannon Lake adı ile geleceği üzerinde duruluyor. Yine Kaby Lake serisinde olduğu gibi Lake takısını alacak olan işlemcilerin Cannon adını alması ise aslında ne derece güçlü olacağı hakkında da bilgiler vermiyor değil. Serinin adının henüz doğrulanmadığını da ekleyelim elbette.

Moore Kanunları İşleyecek Mi?

İsim konusunda belli başlı iddiaların ortaya çıkması ile beraber işlemcilerin teknik özelliklerinin nasıl olacağı da merak konusu oldu. Bu noktada Intel Core i7-8700K serisi için çok fazla detay yok ama ipuçları çok fazla. Öncelikle Intel’in bir kanunu var. Moore adı verilen bu kanun ile beraber teknoloji devi her iki senede bir işlemci üretimi konusunda maksimum seviyesini arttırıyor. Yani her seferinde daha başarılı işlemciler ortaya çıkarılıyor.

7.nesilden sonra da markanın teknolojisinde yenilik sağlayacak olan nesle geçiş yaptığını da söylemek gerekiyor. Bu noktada Intel’den büyük bir sıçrama beklenmekte. Öncelikle hedefin 14 nm üretim sürecinden 7 nm üretim sürecine geçiş yapacağı düşünülüyor. Böylelikle çok daha ince işlemci tasarımı sunulacağı bu durumunda bilgisayarların incelmesini sağlayacağını söylemek yanlış olmaz.

En Az %15 Performans Artışı

Intel Core i7-8700K serisinin eski nesle göre performans konusunda ise maksimum değerleri geride bırakacağı düşünülüyor. 7.nesile oranla en az %15 daha yüksek performans sunması beklenen işlemcilerin hız değerlerinin ise 3.8 GHz seviyelerinden başlayacağı genelde modellerin 4.0 GHz üzerinde hızlarının olacağı düşünülüyor.

Çıkış Tarihi

Intel Core i7-8700K serisi işlemcilerin çıkış tarihi konusunda henüz net bilgiler var demek yanlış olur. Şimdilik kesin olan Intel Core i7-8700K serisi AMD Ryzen işlemcilerine bir cevap niteliğinde olacağı için çok fazla gecikmeyecek. Zaten Intel’in üretim sürecine de başladığı belirtiliyor.

Hem üretim süreci konusunda hem de çıkış tarihi konusunda ise kısa süre sonra Intel merak edilen detayları da vermeye başlayacak gibi. Bu durumda da yeni serinin özelliklerinin kısa süre içerisinde yavaş yavaş paylaşılması da bekleniyor.