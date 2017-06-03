Intel Core i9 çıkış tarihi ve özellikleri

Intel, PC meraklıları için yeni bir Core i9 işlemci serisi başlattı. Skylake X‘in çıkış tarihi ve özellikleri hakkında en yeni bilgileri okuyun.

Skylake, Intel’in altıncı nesil Core dizüstü ve masaüstü bilgisayar işlemcilerinin kod adıdır. Zaten yerini yedinci nesil işlemciler almışdı ve Skylake’in Kaby Lake ile nasıl kıyaslandığını öğrenebilirsiniz.

Fakat Skylake henüz ölmedi. Intel, en sevimli meraklıları olan Skylake X CPU’ları başlattı.

Intel ilginç bir şekilde Core i7 markasını önceki yıllarda olduğu gibi kullanmıyor ancak yeni bir sayı ekliyor: 9. Core i9 serisi, Intel’in Core i5’ine benzer görünen AMD’nin Ryzen işlemcilerine tepki verebilir cinsten.

Intel, kâr marjını düşürmek ve fiyat üzerinde rekabet etmek yerine, yeni yongaları daha yüksek bir sayı kullanarak ‘Ryzen 7’den daha iyi’ olarak konumlandırmaya çalışıyor olabilir.

Elbette AMD, Ryzen 9 markası altında olması beklenen Threadripper serisini zaten duyurdu. Intel, 36 çekirdekli i9-7980XE canavarı ile 32 çekirdekli amiral gemisi çipini büyüttü ancak AMD, benzer bir çipi de şimdilik tamamladı.

Ayrıca bkz: Intel, yeni Core i9 işlemcilerini duyurdu, yeni Core i9 özellikleri

i9-7980XE için açıklanan satış fiyatı 1999 $ olarak belirlendi. Pek çok bilgisayardan çok daha pahalı bir işlemci.

Core i9 çıkış tarihi ne zaman?

Çıkış tarihi: Haziran 2017 *

Intel, Computex 2017‘de başlatılan çiplerde, yeni işlemcilerin “önümüzdeki haftalarda” satışa sunulacağını söyledi. bu söylem Core i9-7900X için de geçerlidir.

ilk üç işlemcinin henüz resmi bir çıkış tarihi yok iken. i9-7920X, Ağustos ayında satışa sunulacak.

Başlangıçta Skylake işlemcileri (Core i7-6600K ve Core i7-6700K dahil) 5 Ağustos 2015’te satışa çıktı ve masaüstü çipleri Eylül 2015’ün başında piyasaya çıktı.

Core i9 modelleri ve teknik özellikleri nelerdir?

i9-7980XE i9-7960X i9-7940X i9-7920X i9-7900X i7-7820X i7-7800X i7-7740X Çekirdek 18/36 16/32 14/28 12/24 10/20 8/16 6/12 4/8 L3 Cache TBC TBC TBC 16.5MB 13.75MB 11MB 8.25MB 8MB PCIe lanes TBC TBC TBC 44 44 28 28 16 Base clock TBC TBC TBC TBC 3.3GHz 3.6GHz 3.5GHz 4.3GHz Turbo 2.0 TBC TBC TBC TBC 4.3GHz 4.3GHz 4.0GHz 4.5GHz Turbo 3.0 TBC TBC TBC TBC 4.5GHz 4.5GHz N/A N/A Memory TBC TBC TBC TBC Quad-channel DDR4-2666 Quad-channel DDR4-2666 Quad-channel DDR4-2666 Dual-Channel DDR4-2666 TDP 165W TBC TBC 140W 140W 140W 140W 112W Fiyat $1999 $1699 $1399 $1199 $999 $599 $389 112W

İşlemciler, Basin Falls platformunun bir parçası olan LGA 2066 Soket (R4 olarak anılacaktır) ve X299 yongasetiyle bir anakart gerektirir.

Kartal gözlü, bu grafikte üç Core i7 modeli olduğunu not edecek: Skylake-X sadece Core i9 değil. (Bununla birlikte, i7-7740X bir Kaby Lake Core etrafında kurulmuştur).

Ayrıca tek bir Core i5 modeli var. Bu daha ucuz işlemciler, daha sıkı bir bütçeyle overclock yapılabilir bir işlemci isteyen meraklıları hedef alıyor.

Core i7-7700K’nın dört katına kadar 1MB L2 Önbellekleri var.

Tüm Core i9’lar dört kanallı DDR4-2666 RAM’i destekler.

X299 yonga seti

X299 yonga setinin X99 yonga setiyle kıyaslanması:

X299 anakartları bant genişliğini, X99 ile karşılaştırıldığında SATA ve USB konektörlerine ikiye katlar ve USB 3.0 portuna ve sekiz SATA III portuna izin verir.

Yongaseti tarafından sağlanan 24 PCIe şeridi var, ancak CPU tarafından desteklenen ilave şeritler NVMe depolama gibi şeyler için bir anakart tarafından kullanılabilir.

Orijinal Skylake CPU’ları

Amazon’dan satın alabileceğiniz orijinal Skylake masaüstü işlemcilerinin temel özellikleri şunlardır:

Core i5-6400

Socket 1151

4 Çekirdek

2.7GHz, Turbo Boost 3.3GHz

6MB L3 cache

Intel HD 530 graphics @ 350MHz, boosting to 950MHz

65W

Fiyatı: £150

Core i5-6500

Socket 1151

4 Çekirdek

3.2GHz, Turbo Boost 3.6GHz

6MB L3 cache

Intel HD 530 graphics @ 350MHz, boosting to 11050MHz

65W TDP

Fiyatı: £160

Core i5-6600

Socket 1151

4 Çekirdek, HyperThreading (8 threads)

3.3GHz, with Turbo Boost up to 3.9GHz

6MB L3 cache

Intel HD 530 graphics @ 350MHz, boosting to 1050MHz

65W TDP

Fiyatı: £180

Core i5-6600K

Socket 1151

4 Çekirdek

3.5GHz, Turbo Boost 3.9GHz

6MB L3 cache

Intel HD 530 graphics @ 350MHz, boosting to 1150MHz

91W TDP

Fiyatı: £200

Core i7-6700

Socket 1151

4 Çekirdek, HyperThreading (8 threads)

3.4GHz, Turbo Boost 4.0GHz

8MB L3 cache

Intel HD 530 graphics @ 53MHz, boosting to 1150MHz

91W TDP

Price: £245

Core i7-6700K

Socket 1151

4 Çekirdek, HyperThreading (8 threads)

4.0GHz, Turbo Boost 4.2GHz

8MB L3 cache

Intel HD 530 graphics @ 53MHz, boosting to 1150MHz

91W TDP

Price: £264

Skylake’in özellikleri ve yonga setleri nelerdir?

Piyasaya çıktığında bir Skylake çipi ile bir PC satın almanın nedenlerinden biri getirdiği yeni özellikler oldu. Skylake basit bir performans darbesi olmaktan çok DDR4 belleğini ilk önce destekledi.

Skylake, ‘100 serisi’ yonga setiyle birlikte geldi, kod adı Sunrise Point. Z170 Express, Z87’den büyük bir güncelleme değildi Z97’in yerine geçti.

Yonga seti, 20 PCI Express 3.0 şeridine, 10 USB 3.0 portuna ve 14 USB 2.0 portuna kadar destekliyor. Z170 Express yonga setine sahip anakartlar, altı adede kadar SATA bağlantı noktası ve bir eSATA kanalı ve ayrıca Intel’in NVMe de dahil olmak üzere PCIe depolama aygıtları için Hızlı Depolama Teknolojisi içeriyor olabilir.

Core i7 yongaları, 1x 16 şeritli, 2x 8 şeritli veya 1x 8 şeritli ve 2x 4 şeritli kanallara bölünebilen grafik için 16 PCI Express 3.0 şeridine sahiptir. Bellek denetleyicisi çift kanallı DDR4 veya DDR3L DRAM‘ı destekler ve Soket 1151 kullanır.

H170 yonga seti ana bilgisayarlar için H97’yi değiştirirken, H110 değeri H81 ve diğer çeşitli yonga setlerinin yerini alan ‘değer’ sunuyor.

Overclock

Skylake’in K versiyonları kilitsiz çarpanlardır. İlginç bir şekilde, taban saati PCI-E veri yolundan ayrı. Bu, başka hiçbir şeyi etkilemeden çipin çekirdek saat frekansını ayarlayabileceğiniz anlamına gelir. Bununla birlikte, overclockers en büyük performans artışı görmek için çarpan ve gerilimi yine de değiştirecek, bu nedenle genel olarak fazla bir değişiklik olmadı.