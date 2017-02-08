Intel Kaby Lake X İşlemci Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Intel’in yeni nesil işlemcileri piyasaya ilk giriş yaptığında sektörün en performanslı işlemciler olmuştu. Kısa süre içerisinde birçok oyun serisi bilgisayarlarda da kullanılmaya başlayan 7.nesil Kaby Lake işlemcilerin performansları ve VR destekleri bir hayli beğeni toplasa da serinin yeni rakibi olarak gösterilen AMD Ryzen işlemcilerin piyasaya çıkış yapacak olması Intel tarafından da yeni adımlar atılmasına neden oldu. Bu noktada markanın yeni adımı ise Kaby Lake X serisi olacak.

Kaby Lake X Ne Gibi Özellikler Beraber Geliyor?

AMD Ryzen serisine yeni rakip olacak olan modelin ne gibi ayrıcalıkları olacağı da duyurulduğu andan itibaren merak konusu oldu. Bakalım yeni seride ne gibi farklılıklar olacak.

Oyun Bilgisayarlarına Özel Seri

Rakip AMD Ryzen serisinin oldukça yüksek özelliklere sahip olması Intel’in işini biraz zorlaştırdı. Bu noktada Kaby Lake X serisinin özelliklerinin çok daha yüksek olması da beklentiler arasındaydı. Nitekim açıklamalara bakacak olursak beklentilerde boşa çıkmayacak. Kaby Lake X serisinin öncelikle seri numarasının Intel i7-7740K serisi olacağı da ortaya çıktı.

Bu serinin i5 modelinde ise seri numara i5-7640K olacak. Tüm bu seri ile beraber iki serinin özellikleri hakkında da belli başlı özellikleri de kesinleşti. İlk olarak i7 serisinin hızının 4.3 GHz değeri ile 4.8 GHz değeri arasında olacağı belirtildi. Turbo hızlarda 4.8 GHz değerin kadar çıkacak olması bu seriye AMD Ryzen modellerinden bile öne çıkaracak gibi. Bunun dışında i5 modeli için ise 4.0 GHz hız değeri sunulacağı fakat turbo modunda bir değişiklik olmayacağı da düşünceler arasında.

Grafik Kartı Bulunmayacak

Intel işlemci serisinde artık sıradanlaşan dahili ekran kartı sistemi Kaby Lake X serisi ile beraber değişecek. Intel HD barındırmayacak. Grafik kartının çıkarılmasının ana nedeni ise aslında oyun bilgisayarlarında harici ekran kartları ile Intel içerisinde yer alan grafik kartlarının optimizasyon sorunlarına neden olabiliyor olması.

Bu karar ile beraber artık harici grafik kartlarının doğrudan oyunlar tarafından algılanması ve yaşanan sorunlarında bu şekilde çözülmesini sağlayacak. Intel’in bu karar AMD tarafından da uygulanan bir karar olarak karşımıza çıkmakta.

Yeni Soğutucu Teknolojisi

İşlemciler için en çok önem verilen konulardan biri olan ısınma sorunu Intel serilerinin de en çok yaşadığı sorunlardan biri olarak biliniyor. Bu seride ise ısınma sorunu tamamen ortadan kalkacak. Thermal Interface Material teknolojisini kullanacak olan yeni Kaby Lake X serisinde böylelikle ısınma sorunu tamamen ortadan kalmış olacak.

İşlemci performanslarını doğrudan arttıracak olan bu yeni teknoloji ile beraber bir diğer avantaj ise overclock konusunda olacak. Daha yüksek değerlerde overclock bile yapılması durumunda ısınmadan kaynaklı olan sorunlarında önüne geçilmiş olacak.

Çıkış Tarihi

Henüz Kaby Lake X serisi işlemcilerin ne zaman çıkış yapacağı bilinmiyor. Fakat AMD Ryzen serisine rakip olması ve bu serinin yakında çıkacak olması Kaby Lake X için de çok uzun süre beklenmeyeceği de belirtiliyor.