Intel Kredi Kartı Büyüklüğündeki Bilgisayarını Ağustos’ta Piyasaya Sürece

Intel bu yılın ilerleyen zamanlarında “Compute Card” olarak adlandırdığı kredi kartı boyutundaki bilgisayarını piyasaya sürecek. Şirket, cihazın bazı detaylarını bu yılın başlarında yayınlamıştı. Compute Card’ın neredeyse tüm boyutlarının kalınlığı (5 mm’lik kalınlık hariç) olan bir kredi kartıyla aynı olduğunu ancak yine de cüzdanınıza sığacağını söylüyor.

Compute Card aşağıdaki varyantlarda kullanıma sunulacak:

İşlemci Hafıza Depolama Alanı Bağlantı Intel® Compute Card CD1IV128MK 7th Gen Intel® Core™ i5-7Y57 with Intel® vPro™ technology 4 GB DDR3 128 GB Intel® SSD Intel® Wireless-AC 8265 (2×2 802.11ac & Bluetooth® 4.2) Intel® Compute Card CD1M3128MK 7th Gen Intel® Core m3-7Y30 processor 4 GB DDR3 128 GB Intel® SSD Intel® Wireless-AC 8265 (2×2 802.11ac & Bluetooth 4.2) Intel® Compute Card CD1P64GK Intel® Pentium® processor N4200 4 GB DDR3 64 GB eMMC Intel® Wireless-AC 7265 (2×2 802.11ac & Bluetooth 4.2) Intel® Compute Card CD1C64GK Intel® Celeron® processor N3450 4 GB DDR3 64 GB eMMC Intel® Wireless-AC 7265 (2×2 802.11ac & Bluetooth 4.2)

Bu küçücük bilgisayarın amacı, işletmeler, geliştiriciler ve Intel’in ortaklarıyla ilgili ürün geliştirmede kullanılması. Şirket Compute Card’ın diğer ürünlere entegre edilmesini öngörüyor; Örneğin, LG Compute Card’ı monitörlerinin bir kısmına yerleştirecek veya diğer şirketler akıllı interaktif beyaz tahtalarda cihazı kullanacak.

Esasen bu bilgisayar, Intel’in aşağıdaki videoda da belirttiği gibi, gelecekteki her türlü üründe kullanılacak bir platform. Bunlara akıllı buzdolabı, turist bilgi kioskları ve toplu taşıma araçlarında bilgi-eğlence ekranı dahil. Bilgisayarın boyutu ve tasarımı aynı zamanda, cihaz arızalanırsa bir teknisyenin kolayca değiştirmesi anlamına geliyor.

Bu küçük bilgisayar, Intel için diğer ürünleri ile karşılaştırıldığında oldukça yeni bir bölge. Şirketlerin, bu Ağustos’ta kullanıma sunulduğunda Compute Card ile neler geliştirdiklerini görmek ilginç olacak.