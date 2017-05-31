Intel Kredi Kartı Büyüklüğündeki Bilgisayarını Ağustos’ta Piyasaya Sürece

Intel bu yılın ilerleyen zamanlarında “Compute Card” olarak adlandırdığı kredi kartı boyutundaki bilgisayarını piyasaya sürecek. Şirket, cihazın bazı detaylarını bu yılın başlarında yayınlamıştı. Compute Card’ın neredeyse tüm boyutlarının kalınlığı (5 mm’lik kalınlık hariç) olan bir kredi kartıyla aynı olduğunu ancak yine de cüzdanınıza sığacağını söylüyor.
Compute Card aşağıdaki varyantlarda kullanıma sunulacak:
|İşlemci
|Hafıza
|Depolama Alanı
|Bağlantı
|Intel® Compute Card CD1IV128MK
|7th Gen Intel® Core™ i5-7Y57 with Intel® vPro™ technology
|4 GB DDR3
|128 GB Intel® SSD
|Intel® Wireless-AC 8265 (2×2 802.11ac & Bluetooth® 4.2)
|Intel® Compute Card CD1M3128MK
|7th Gen Intel® Core m3-7Y30 processor
|4 GB DDR3
|128 GB Intel® SSD
|Intel® Wireless-AC 8265 (2×2 802.11ac & Bluetooth 4.2)
|Intel® Compute Card CD1P64GK
|Intel® Pentium® processor N4200
|4 GB DDR3
|64 GB eMMC
|Intel® Wireless-AC 7265 (2×2 802.11ac & Bluetooth 4.2)
|Intel® Compute Card CD1C64GK
|Intel® Celeron® processor N3450
|4 GB DDR3
|64 GB eMMC
|Intel® Wireless-AC 7265 (2×2 802.11ac & Bluetooth 4.2)
Bu küçücük bilgisayarın amacı, işletmeler, geliştiriciler ve Intel’in ortaklarıyla ilgili ürün geliştirmede kullanılması. Şirket Compute Card’ın diğer ürünlere entegre edilmesini öngörüyor; Örneğin, LG Compute Card’ı monitörlerinin bir kısmına yerleştirecek veya diğer şirketler akıllı interaktif beyaz tahtalarda cihazı kullanacak.
Esasen bu bilgisayar, Intel’in aşağıdaki videoda da belirttiği gibi, gelecekteki her türlü üründe kullanılacak bir platform. Bunlara akıllı buzdolabı, turist bilgi kioskları ve toplu taşıma araçlarında bilgi-eğlence ekranı dahil. Bilgisayarın boyutu ve tasarımı aynı zamanda, cihaz arızalanırsa bir teknisyenin kolayca değiştirmesi anlamına geliyor.
Bu küçük bilgisayar, Intel için diğer ürünleri ile karşılaştırıldığında oldukça yeni bir bölge. Şirketlerin, bu Ağustos’ta kullanıma sunulduğunda Compute Card ile neler geliştirdiklerini görmek ilginç olacak.