Intel RunIQ Akıllı Saatlerini Duyurdu. İşte Tüm Özellikleri!

Akıllı telefon aksesuarları denildiğinde artık akla ilk olarak akıllı saatleri geliyor. Hem giyilebilir teknoloji ürünleri içerisinde hem de akıllı telefon aksesuarları içerisinde en çok beğeni toplayan seriler olarak bilinen akıllı saatlere sürekli olarak yeni modeller eklendiğini de söylemek yanlış olmaz. Bu bağlamda akıllı saat dünyasına son eklenen üyelerden birisi ise Intel RunIQ akıllı saatleri oldu.

Intel RunIQ Nasıl Özelliklere Sahip?

CES 2017 kapsamında Intel tarafından duyurulan yeni akıllı saatler özellikleriyle de beğeni toplamayı başardı. Peki Intel RunIQ akıllı saatlerinin özellikleri neler?

Sporcular İçin Özel Seri Akıllı Saat

Akıllı saat alanında artık kategorilere ve sınıflara göre ürün yayınlandığının örnekleriyle de çok sık karşılaşıyoruz. Intel RunIQ akıllı saatleri de tam olarak böyle bir kategorize şeklinde geliyor. Zira akıllı saat daha çok sporculara hitap etmekte. Saatin genel özellikleri de bu durumu kanıtlıyor.

Intel RunIQ serisinin ilk olarak dikkat çeken özelliği ise çok daha az hatalı nabız ölçer sistemi. Çok kısa süre içerisinde en doğru ritim ölçer sistemini barındırdığı belirtilen akıllı saatlerin bunun dışında var olan özelliklerinden bir diğeri ise saatlerin tüm spor uygulamalarını da içerisinde barındırıyor olması. Kalori hesabından, adım sayar kadar birçok özelliği içerisinde barındırmasına ek olarak yapılan aktiviteye göre de spor verilerini gösterebilen akıllı saatlerin teknik özellikleri de beğeni toplamayı başardı.

Teknik Özellikleri Akıllı Telefonları Aratmayacak

Bu noktada Intel RunIQ akıllı saatleri için merak edilen bir diğer kısım ise saatin teknik özellikleri. Teknik özellikler konusunda oldukça başarılı bir akıllı saat serisinden bahsedebiliriz. Intel’in ürünü için özel geliştirdiği Z34XX serisi işlemcileri kullanan markanın bunun dışında akıllı saatlerinin ekranı ise 1,39 inç AMOLED ekran olarak karşımıza çıkmakta.

Ekran ve işlemci konusunda başarılı bir akıllı saat olan Intel RunIQ serisinin bunun dışında 4 GB dahili depolama alanına sahip olduğunu da belirtelim. 4 GB dahili hafızası sayesinde akıllı saatin spor verilerini çok uzun süre yedekleme yeteneğine de sahip olduğu bir gerçek.

GPS Desteği, WİFİ Bağlantısı

Teknik özellikleri dışında saatin öne çıkmasını sağlayan bazı ekstra özellikleri de yok değil. Bu özellikler arasında GPS desteği, WİFİ desteği gibi özellikler ise ön plana çıkmakta. Özellikle GPS desteği konusunda Intel RunIQ akıllı telefonlarının çok daha yüksek doğruluk değeri sunduğunu da belirtelim.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

CES 2017 fuarında tanıtılan akıllı saatlerin fuardan hemen sonra ise ön siparişleri açıldı. Yan aksesuarlarının da ön siparişlerinin açıldığı belirtilen akıllı saatlerin tam olarak ise teslim tarihi konusunda net bilgiler olmadığını da belirtelim. Intel RunIQ serisinin çıkış fiyatının ise 300 dolar olduğu da açıklandı.