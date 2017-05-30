Intel, yeni Core i9 işlemcilerini duyurdu, yeni Core i9 özellikleri

Intel, şirketin amiral gemisi meraklısı masaüstü işlemci serisini içeren yeni Core X serisini duyurdu. Bu serinin tanıtımı ile Intel, yeni Core i9 işlemci serisini de tanıttı.

Yeni X299 / LGA2066 “Basin Falls” platformuna dayanan Core X serisi dokuz farklı ürüne sahiptir; bunlardan beşi bugün açıklanacak ve dörtü daha sonra gelecektir. Müşteriler, 4 çekirdekten 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18 çekirdeğe kadar en çok tercih yapacakları pazardaki en geniş yelpazeden birini seçecekler. Hemen hemen tüm modellerde Intel’in Hyper-Threading özelliği bulunur ve bu sayede ipliğin sayısının ikiye katlanması sağlanır.

Dokuz işlemci Kaby Lake-X ve Skylake-X‘e ayrılıyor. Paketin alt kısmında iki Kaby Lake-X parçası, Core i5-7640X ve Core i7-7740X yer alıyor.

Core i5-7640X‘in Hyper-Threading özelliği olmayan 4 çekirdeği vardır. 4.0 GHz taban saat hızı ve 4.2GHz’e kadar Turbo Boost’ları var. 6MB L3 önbellek, 16 PCIe 3.0 şerit ve iki kanallı DDR4-2666 bellek desteği var. 112W’lık bir TDP’ye ve 242 dolar fiyatlı.

Core i7-7740X HT ile 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı vardır. 4.3GHz taban saat hızına ve 4.5GHz’e kadar Turbo Boost’lara sahiptir. 8MB L3 önbellek, 16 PCIe 3.0 şerit ve iki kanallı DDR4-2666 bellek desteği var. 112W’lık bir TDP’ye ve 339 $ fiyatlı.

Skylake-X serisine geçerken, temel Core i7-7740X 6 çekirdek ve HT ile 12 iplik geçiriyor. 3.5GHz taban saat hızı ve 4.0GHz’e kadar Turbo Boost’ları var. 8.25MB L3 önbellek, 28 PCIe 3.0 şerit ve dört kanallı DDR4-2400 bellek desteği var. 140W’lık bir TDP’ye ve 389 $ fiyatlı.

Core i7-7820X HT ile 8 çekirdek ve 16 iş parçasına sahiptir. 3.6GHz taban saat hızı ve 4.3GHz’e kadar Turbo Boost’ları var. Aynı zamanda, Intel’in en iyi çekirdeğini 4.5GHz’e yükselten Intel Turbo Boost 3.0’ı da destekliyor. 11MB L3 önbellek, 28 PCIe 3.0 şerit ve dört kanallı DDR4-2666 bellek desteği var. 140W’lık bir TDP’ye ve 599 dolar fiyatlı.

Son olarak, HT ile 10 çekirdek ve 20 iş parçacığı olan Core i9-7900X var. 3.3GHz taban saat hızı, 4.3GHz Turbo Boost 2.0 saat hızı ve 4.5GHz Turbo Boost 3.0 saat hızına sahiptir. 13.75MB L3 önbellek, 44 PCIe 3.0 şerit ve dört kanallı DDR4-2666 bellek desteği var. 140W’lık bir TDP’ye ve 999 $ fiyatlı.

Diğer dört parça kaldı: i9-7920X, i9-7940X, i9-7960X ve i9-7980XE, ancak onlar hakkında çok fazla bilgi açıklanmadı. Şimdilik bildiğimiz, 12/24, 14/28, 16/32 ve 18/36 çekirdek / iplik sayısına sahip oldukları ve sırasıyla 1199 $, 1399 $, 1699 $ ve 1999 $ fiyatla satışa sundukları.

Daha fazla bilgi ve stok durumu Computex’te bu hafta açıklanacak.