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Intel Yeni Iris Xe İşlemcisini Piyasaya Sürecek!

Intel, yeni orta ölçekli işlemcisi Iris Xe'yi piyasaya sürmeyi planlıyor. İşte yeni işlemcilerin detayları...

Yunus Emre Çakır

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Intel

Intel, geçtiğimiz hafta CES 2020 etlinliğinde yeni küçük ve orta ölçekli işletmeler için ürettiği işlemcilerini tanıtmıştı. Şirket bu işlemcilerin masaüstü bilgisayarlar için olan sürümlerini piyasaya sürmeye planlıyor.

Normal bir tüketici için uygun olmayan işlemciler, şirket tarafından işletmelere gönderiliyor. Daha önce DG1 olarak karşımıza çıkan Iris Xe, Tiger Lake platformuna entegre edilmiş durumda. Dizüstü bilgisayarlara entegre edilmiş muadilinden daha düşük özelliklere sahip.

Yeni Iris Xe, 80 yürütme birimi, 4 GB LPDDR4X bellek ve HDR desteği sunuyor. Bu GPU, beklendiği gibi oyuncular için tasarlanmadı. Daha çok küçük ve orta ölçek işletmeler için uygun olan işlemcinin hedefi yüksek hacimli masaüstü bilgisayarları destekliyor.

Intel şuan için oyuncu odaklı yeni bir işlemci duyurmadı. Yeni Iris Xe işlemcilerinin piyasaya sürme tarihini kesin olarak açıklamadı. Ancak ilerleyen günlerde bu tarih belli olacaktır.

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Teknoloji Haberleri

Intel Yeni Iris Xe İşlemcisini Piyasaya Sürecek!

Intel, geçtiğimiz hafta CES 2020 etlinliğinde yeni küçük ve orta ölçekli işletmeler için ürettiği işlemcilerini tanıtmıştı. Şirket bu işlemcilerin masaüstü bilgisayarlar için olan sürümlerini...
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