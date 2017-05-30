Intel’in 8. Nesil Yongaları Coffee Lake %30 Performans Artışı Sunacak

Şubat ayında Intel, bir sonraki Core işlemci dalgasını bu yılın ikinci yarısında başlatmayı planladığını açıkladı. “Coffee Lake” kod adı altında geliştirilen 8. nesil yongalar, Intel’in yakın zamanda duyurduğu Surface Laptop ve Surface Pro Tablet gibi yeni cihazlara yön vermeye devam eden 7. nesil (Kaby Lake) işlemcilerinin yerine geçecek.

Şubat 2017’de Intel, 8. jenerik cipslerinin Kaby Lake üzerinde% 15’lik bir performans artışı sağlayacağını söyledi. Bu duyuru sırasında, Intel, Coffee Lake çiplerinin öncekilerden en az %15 daha iyi bir performans sunacağını da söyledi.

Şirket, Coffee Lake hakkındaki son testlerde SYSmark kıyaslamasına göre mevcut çiplerden %30 daha fazla performans artışı göründüğünü belirtti. Intel 8. nesil işlemcileri ile ilgili daha fazla ayrıntı açıklamadı ve yalnızca “gelecekte daha çok şey söylenecek” sözü ekledi. Kaby Lake gibi yeni çipler de 14nm‘lik bir mimari üzerine kurulacak ve bu yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülecek.