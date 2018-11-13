Intel'in İlk 5G Modemi XMM 8160 Duyuruldu

Intel, web sitesinde şirketin ilk 5G modeminin 2019’un ikinci yarısında üreticilere sunulacağını bu gün duyurdu. XMM 8160 modem, bugün piyasadaki en iyi performans gösteren 4G LTE modemlerden altı kat daha hızlı olan 6Gbps’ye (750MB/s) kadar hız sunacak.

Yeni modem, elbette mevcut 2G, 3G ve 4G ağları ile uyumlu olacak. Intel’in en yeni LTE modemlerinden üç kat daha hızlı olan yeni çip 6Gbps’ye kadar yüksek internet hızı sunacak. Kısa menzil ve yüksek bant genişliği olan mmWave aynı zamanda 600MHz’den 6GHz’e (hem FDD hem de TDD türlerinde) 5G NR’yi destekler.

Intel XMM 8160

Intel, ayrıca XMM 8160 modemin bazı teknik ayrıntılarını açıklamıştır. LTE ve 5G bağlantılarının eşzamanlı (EN-DC) olarak kulanılabileceğini de ifade etmiştir. Modemin teknolojisi, milimetrik dalga (mmWave) spektrumunun yanı sıra 6GHz 5G NR’i (600MHz’den 6GHz’e kadar FDD ve TDD bantları dahil) destekleyebilir. Intel bize, MMWave ve orta bant spektrumuna geçişin “kullanıcılar, cihazlar ve bağlı makineler için daha fazla bant genişliği gereksinimini karşıladığını” belirtir.

Intel’in 5G’ye yönelik planları, Apple’ın 2020’de ilk 5G yetenekli iPhone’ları sunacağı yönündeki söylentilerle örtüşüyor. Bir hatırlatma olarak Intel, Apple’ın şu anda Intel teknolojisine güvenmesini sağlayan 2018 iPhone’lar için Apple’ın tek tedarikçisi oldu.