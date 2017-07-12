İnternet Bankacılığında Bilgi Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Bireysel bankacılık işlemlerimizi artık ekmek almaya bakkala gider gibi çok rahat bir şekilde gerçekleştirmekteyiz ve bunlar bize aşırı doğal gelmekte. Gerek bilgisayar üzerinden, gerkese telefon üzerinden dilediğimiz işlemlerimizi gerçekleştirebiliyor, istediğimiz anda para transferi gerçekleştirebiliyor, dilediğimiz zaman bütün hesapların kontrollerini sağlayabiliyoruz. Özellikle de bu faaliyetleri yapabilmemiz 2010 senesi sonrasında çok daha aktif bir şekilde sağlanmaktadır. Bankalar özellikle bu seneler sonrasında kendilerini ciddi anlamda geliştirmişlerdir. Fakat veri güvenliğinin de bu anlamda sağlanabilmesi oldukça önem arz etmektedir. Özellikle yine son yıllarda çeşitli virüs yazılımları da bizlere ciddi anlamda zararlar verebiliyorlar çünkü bu yazılımlar profesyonel hacker’lar tarafından yazılmış zararlılardır.

Saldırılar Nasıl Geliyor?

Birçok saldırı metotu bulunmakta aslında. Saldırı tiplerinin çeşitleri oldukça fazla. Örneğin en çok kullanılan saldırı yöntemi phishing saldırısıdır. Bu saldırı yöntemine oltalama saldırısı denilmektedir. Hedef site örneğin bir banka sitesi diyelim bu sitenin sahtesini yaparlar ve site isimleri de tamamen birbirine benzemektedir. Sonrasında bu oluşturdukları sahte siteyi sizlere gerek mail yolu ile gerek farklı yollar ile gönderirler. Size gönderdikten sonra da siz direkt olarak bu linke tıkladığınız zaman hangi bankayı kullanıyorsanız o bankanın resmi web sitesi gibi karşınızda durur. Şüphelenebileceğiniz pek bir şey kalmaz ancak anlayabileceğiniz tek nokta domain ismidir. Sahte siteler, orjinal olan gerçek bankanın isminden ufak bir farkla değişik oluşturulur. Örneğin sadece bir veya iki harfin yerini değiştirilmiştir. Göz yanılması ile anlaşılması oldukça güç olabilmektedir. Siz giriş yaptığınız zaman bilgileriniz karşı tarafa gider. Karşı tarafta sizin bilgileriniz üzerinden çeşitli işlemleri gerçekleştirebilmektedir.

Saldırılardan Nasıl Korunabiliriz?

Bu gibi saldırılardan korunabilmeniz için mutlaka bilgisayarınıza bir antivirüs yazılımı yükleyin. Bu yazılımında güncellemelerini açık tutun. AVASt veya ESET benzeri güçlü bir antivirüs programı işinizi görecektir. Yine aynı güvenlik yazılımını telefonunuza da yüklemelisiniz. Telefonunuza da kuracağınız güvenlik yazılımı sayesinde hem bilgisayarınızı hem de telefonunuzu korumuş olacaksınız. Ayrıca telefon üzerinden sizi arayarak dolandırmak isteyenlere de kolay birş ekilde kanmamalısınız.