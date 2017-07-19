İnternet Faturası Neden Yüksek  Geliyor?

İnternet faturasının ciddi anlamda yüksek geliyor olması, bunu özellikle de belirli aylar içerisinde yapıyor olmasının birden çok farklı sebepleri olabilmektedir. Yine birkaç çeşitli faktörler aylık olarak gelen faturalarınızda çeşitli yükselmelere neden olmaktadır. Yine bu gibi bir sorunun tamamen çözülebilmesi için bir ay içerisinde ne kadar ücret verdiğinizi, ISP’den hangi paketi kullandığınızı mutlaka öğrenmelisiniz. Zaten evraklarınızda da bunlar yazıyordur. Şimdi aylık ne kadar ücret verdiğinizi ve faturanızın yükselmesine neden olan faktörleri de tespit edebiliriz artık.

Genel anlamda internet faturasının da yükseliyor olmasına kota aşımları neden olabilmektedir. Yine artık birçok paket içerisinde kota aşıldığı takdir de hız düşümü yapılmaktadır. Yani kotanız 20 GB diyelim. Siz 20 GB’lık indirme oranını aştınız ve bunun sonunda hızınız 10 megabit olduğunu farzedersek 3 megabit’e düşmektedir. Bu sayede aylık ücretlendirme yaşamazsınız ancak her pakette böyle değil. Daha çok eski paket tiplerinde kota aşımı sonucunda fazla ücret gelmekteydi.

Kota Aşımına Neden Olan Şey Nedir?

Paketinizin kota aşımlı bir çeşit paket olduğunu hesaba katalım. Kota aşımına sebep olabilecek unsurları da güzel bir şekilde inceleyelim. Yine bu bilgiler de kota aşımı neticesinde fazla ücret mdememekte olan fakat internet hızı azalmakta olanbireyler için de geçerliliğini korumaktadır.

Yüksek boyutlu verileri fazla indirmek. (Oyun, film vb.)

Sürekli youtube üzerinden video izlenmesi.

Bir ağda birçok kişinin olması.

Bilgisayara virüs girmesi.

Yukarıdaki faktörler en önemli faktörlerdendir. Eğer bilgisayarınızda virüs var ise arka planda sürekli olarak indirme yapıyor olabilir. Bir antivirüs programı ile tarama işlemi gerçekleştirmeli ve onu silmelisiniz.

Yine eğer arka plandaki kendini güncelleyen yazılımları tespit etmezseniz o yazılımlar da kotanızın aşımına sebep olabilir. Bu yazılımların güncellenme özelliklerini iptal etmelisiniz. Sisteminizde yüklü olan her yazılım için geçerlidir bu.

Yine sürekli youtube videolarının izlenmesi, filmler seyredilmesi veya oyunlar indirilmesi de aynı anlamda kotanızı aşmanıza neden olacaktır. Özellikle de youtube videolarının seyredilmesi, aslında basit bir video gibi görünse bile her bir video 720p den oluştuğunu farz edersek oldukça yüksek oranlara sahiptir. Çünkü artık internet bağlantılarımız oldukça hızlı ve internetteki videoları otomatik olarak 720p veya 1080p seyretmekteyiz.