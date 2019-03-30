Tarayıcınızın RAM kullanımını sınırlandırma işlemini anlatan bir yazı ile karşınızdayız. Bazen bilgisayarınız o kadar donar ki İnternet Tarayıcım Çok Fazla Ram Kullanıyor! Ne Yapmalıyım? diye sürekli düşünürsünüz.

Aynı anda birden fazla işle uğraşmak zorunda kalıyorsanız ve RAM’iniz düşükse, RAM’i öldüren web tarayıcılarının gazabı ile karşılaşmış olabilirsiniz. Hele ki Google Chrome RAM kullanımı zaten ünlü. Ancak diğerleri pek geride kalmaz.

Burada, tarayıcınızın RAM kullanımını azaltmak için tasarlanmış özel bir RAM sınırlandırma programının kullanımını öğreneceksiniz. All Browsers Memory Zip olarak adlandırılan bu küçük araç, neredeyse 40 web tarayıcısını destekliyor.

Bu ücretsiz RAM sınırlandırma aracı, başlangıçtaki konfigürasyonda minimum değişiklikler yaparak deneyimsiz internet kullanıcıları için bile işleri kolaylaştırarak kullanılabilir. Yazının en altında programı indirmek için bağlantı sunacağız. Şimdi işe koyulalım.

Chrome ve Diğer Tarayıcılarda RAM Kullanımını Sınırlandırma

Bu yazılımı sisteminize yükledikten sonra, PC’nizin RAM kullanımını sürekli olarak izler. Bazı web tarayıcıların önceden tanımlanmış bir RAM kullanım sınırını geçmesi durumunda, program bir eylemi tetikler ve RAM’i “sıkıştırır”.

Program aslında RAM tutma uygulamasının kullanımını azaltmasını isteyen bir Windows çağrısı kullanıyor. Uygulamayı yükledikten sonra, Görev Yöneticisi’ni başlatabilir ve bellek tüketiminin eşiğin altına düştüğünü görmek için birden fazla Chrome sekmesi açabilirsiniz.

All Browsers Memory Zip ilk olarak indirin ve bilgisayarınıza kurun. İngilizce bilmeyenler için de sorun değil, çünkü Türkçe dilini de destekliyor. Programı çalıştırdığınızda, otomatik olarak simge durumunda çalışacak.

Yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi programın üstünde sağ tuşa tıkladığımızda bu şekilde bir menü çıkmakta. “Start with Windows” kısmını seçmek, bilgisayarınızın başlangıcında otomatik olarak çalışmasını sağlar.

Buradan Usage Controller kısmına tıklayın ve programı çalıştırın.

Oldukça basit bir arayüzü var. Programı durdurmak için [Alt]+[U] tuşlarına, Programı sonlandırmak için ise [Alt]+[E] tuşlarına aynı anda basmak yeterlidir.

İlk olarak Kullandığınız tarayıcıyı belirleyin.

Lütfen, varsayılan ayarların popüler Google Chrome web tarayıcısının yalnızca 30 MB RAM kullanmasına izin verdiğini ve bunun da çok düşük olduğunu unutmayın. Bu nedenle, maksimum RAM kullanım sınırını 300 MB veya daha fazla seviyeye çıkarmak için ayarları daha ince ayarlaması önerilir.

Ayrıca, sisteminizi hızlandırmak istiyorsanız bu program kullanışlı olmayabilir. Ancak daha düşük RAM yapılandırmasına sahip bir PC ile mücadele ediyorsanız, bu program yardımcı olabilir.

All Browsers Memory Zip ( Browser Usage Controller) indirin