İnternete Bağlanamama Problemi ve Çözüm Aşamaları

Evinizde bulunan internet ağında bazı durumlarda çeşitli bağlantı sorunlarından dolayı işleriniz yarıda kalabilmektedir. Ev ağında gerçekleşen bağlantı problemleri yine donanımız ile bağlantılı olabilmekteyken yine yazılımsal sistemden de kaynaklanıyor olma ihtimali vardır. Bunlara da ek olarak yapmanız gereken çeşitli işlemlerden ilki yine odeminizin bütün bağlantılarını kontrol etmek olacaktır. İlk olarak bütün ışıkların yanıp yanmadığına bakın. Sonra bütün kabloların takılı olup olmadığını inceleyin. Eğer bütün kablolar takılı değilse eksik olanları yerine takın. Kendi kendine veya çekme, gerilme ile çıkmış olabilirler. Yine eğer bütün olasılıkları kontrol ettiğinizi düşünüyorsanız diğer adımımıza geçebiliriz.

DNS Ayarları ve Kontrolü

DNS ayarlarını tam olarak kontrol edin. DNS ayarları bazı durumlarda kendi kendi veya çeşitli yazılımlar tarafından değiştirilebilmektedir. Eğer DNS ayarlarınız değiştirilmiş ise mutlaka onları eski haline getirmelisiniz. Veya internetten bakarak bir DNS adresi girebilirsiniz. Örneğin Google DNS adresi “8.8.8.8.” “8.8.4.4” olarak bilinmektedir. Bu adresi kullanabilirsiniz. Peki DNS adresi nerden değiştiriliyor?

“Denetim masası – Ağ bağlantıları – Yerel ağ bağlantısı – Özellikler – Yerel IP Paket Sağlayıcı” panelinden DNS’yi değişin. Yine bu işlemlerin kontrolleri bittikten sonra problem devam ediyorsa farklı bir DNS adresi de deneyebilirsiniz. Eğer hala sorun devam etmekteyse yine DNS için modeminizi fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Çünkü modeminizin içerisinde de DNS ayarları bulunmaktadır ve bu ayarlar değiştirilmiş olabilir. Bu ayarları eğer değiştirilmiş ise mutlaka eski haline getirilmelidir. Modeminizi fabrika ayarlarına çevirdikten sonra yine internet bağlantınızı kontrol edebilirsiniz. Büyük ihtimalle bağlantı alıyor olacaksınız.

İnternet Servis Sağlayıcısından Kaynaklanan Problemler

Eğer internet servis sağlayıcısı kaynaklı olan bir çeşit yazılımınız var ise yine bağlantınız hala gelmemekteyse ISP’yi aramalısınız ve onlara sorununuzdan bahsetmelisiniz. Büyük ihtimalle arıza kaydı oluşturulacaktır ve arıza kaydı oluşturulduktan sonra bölgenizdeki en yakın ekiplere haber edilecektir. Bölgenizdeki en yakın ekipler de musait olabildikleri en uygun sürede evinize gelerek kontrollerini gerçekleştireceklerdir. Eğer bölgenizde bir hat çalışması, bakım çalışması yok ise sorununuz kısa süre içerisinde hallolacaktır. Eğer hat çalışması gibi bir bakımn çalışması var ise büyük ihtimalle sorununuz daha uzun sürebilir.