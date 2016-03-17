İnternette güvenliği sağlamak oldukça zor. “İnternette kişisel güvenlik nasıl sağlanır, şifrelerimin çalınmasını nasıl engellerim?” birçok kullanıcının sorduğu sorulardan birisi. Bu konuda tam anlamıyla bir önlem henüz keşfedilmemiş olsa da, en azından insanların alabileceği temel önlemler var. Rehberimizde internet güvenliğinizi sağlamanız için ilk kuralları listeledik.

E-Postanızı Şifreleyin

E-posta şifrelemek için çok çeşitli encrypt metodları bulunuyor. Bunlar yardımcı programlar aracılığıyla gerçekleşiyor. Örneğin, GMail için Mailvelope sık kullanılan bir metod. Bunun yanında Google Authenticator da mutlaka kullanılması gereken uygulamalar arasında. Google Authenticator telefona yüklendiğinde, artık Gmail hesabınıza telefonunuza gelen anlık şifreyle giriş yapıyorsunuz. Encrypt yönteminin tek dezavantajı ise bu çeşit mailleri alırken ve yollarken, her iki kişinin de bunu kullanması gerekiyor.

Konuşmalarınızı Şifreleyin

E-postalar gibi, chat konuşmalarınızı da şifreleme imkanınız var. Örneğin Off-the-Record Messaging ile mesajlaşmalarınızı korumalı hâle getirebilirsiniz. Aynı zamanda IM kullananlar için Adium da bu programlar arasında bulunuyor ve yüklendiğinde kolay kullanımıyla, mesajlarınızı şifreli hâle getiriyor.

İnternet Gezintilerinizi Gizleyin

İnternette girilen her site, yapılan-atılan her adım muhakkak kontrol ve izleme altında. Dolayısıyla bunu gizlemek için de çok çeşitli yöntemler var. Bunun için tamamen güvenlikli işletim sistemleri kullanılabileceği gibi, çeşitli Proxy programları kullanılarak da önlemler alınabilir. Ayrıca internette ücretli veya ücretsiz, sayısız VPN de mevcut.

Anti-virüs Programı Kullanın

Her ne kadar basit bir önlem gibi gözükse de, anti-virüs programları bazen hayati öneme sahipler ve anında zararlı yazılımları bularak tehlikeyi önceden önleyebiliyorlar. Bu konuda hem ücretli, hem ücretsiz birçok seçenek var.