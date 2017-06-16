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IO Interactive Bağımsızlığını İlan Etti, Yeni Hitman IP Oyunu Geliyor

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IO Interactive Bağımsızlığını İlan Etti, Yeni Hitman IP Oyunu Geliyor
16-06-2017
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Mayıs ayında, Hitman serisinin arkasındaki yayıncının Square Enix‘in serinin geliştiricisi IO Interactive‘yi satmayı planladığı ortaya çıktı. Square Enix, kararın diğer önemli oyunlara ve stüdyolara dikkat vermek için alındığını söyledi. Daha sonra Mayıs ayında yayıncı, bir mali brifing belgesinde serinin “devam etmesini” istediğini söyledi; bunun tam olarak nasıl gerçekleşeceği belli olmadı.

Ve şimdi, IO Interactive tarafından yapılan açıklamada, geliştirici, şimdi Hitman IP‘nin tam kontrolü ile tamamen bağımsız bir stüdyo olduğunu söylüyor. IO CEO’su Hakan Abrak, değişimle ilgili olarak şunları söyledi:

Bugün IOI’nin resmen bağımsız bir stüdyo olduğunu duyurmaktan gurur duyuyorum. Square Enix ile yaptığımız müzakereleri başarıyla tamamladık. En önemlisi, Hitman IP’nin tüm haklarını elimizde bulunduruyoruz.

Bu, IOI için boş zaman. Bugün itibariyle, stüdyo ve Hitman IP’nin yönünü tamamen kontrol edebiliyoruz – kendi geleceğimizi oluşturmak üzereyiz ve inanılmaz heyecan verici. Artık stüdyo olarak güçlenmemize yardımcı olmak ve topluluğumuz için mümkün olan en iyi oyunları üretebilmemiz için gelecekteki işbirlikçileri ve ortaklarıyla olan fırsatlara açığız.

Sonuçta, bu, kesinlikle yeni bir Hitman içeriğinin ufukta olduğunu gösteriyor.

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