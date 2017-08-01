IOS 10 şimdi tüm cihazların Yüzde 87’sine güç sağlıyor

Apple, haziran ayında WWDC‘de iOS 11‘i duyurdu ancak eylül ayında resmi olarak piyasaya sunuluncaya kadar iOS 10 en son kamuya açık olan sürümdü. Ve son sayılara göre iOS cihazlarının% 87’sinde iOS 10 çalışıyor.

Önceki sürüm olan iOS 9, cihazların yalnızca % 10’u kadarında yüklü görünüyor. Pasta grafiğinin % 3 oranında kısmını ise daha önceki sürümler oluşturmaktadır.

Bu rakamlar, iOS 11 uyarlaması için iyi bir seçenektir – iOS kullanıcılarının büyük çoğunluğu belli ki kendilerine sunulan en son sürümünü yüklemektedir.