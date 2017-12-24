Her yeni sürümle iOS işletim sistemini daha güvenli hale getiren Apple jailbreak’in bir türlü önüne geçemiyor. iOS 11 ile birlikte jailbreak’in sonunun geldiğini açıklayan Apple iOS 11 işletim sisteminin kırılmasını engelleyemedi. Abraham Masri iOS 11.1.2 sürümü için jailbreak aracı to.panga’yı geliştiriciler için yayınladı.

iOS 11.1.2 İçin Jailbreak Çok Yakın!

Jailbreak’in geliştiricileri ve jailbreak’in öncü isimleri her defasında artık jailbreak bitti deseler de jailbreak bitmek bilmiyor. Abraham Masri adında bir iOS geliştiricisi iOS 11.1.2 sürümü için jailbreak aracı to.panga’yı geliştiricilere sundu.

Uzun süredir devam eden iOS 11 için jailbreak çalışmaları sonuç vermeye başladı. Daha önceden Apple’ın yayınladığı iOS 11.1.2 güncellemesinde jailbreak için önemli açıkların olduğunu belirten Google Zero’dan Ian Beer’ın bu açıklamasının ardından pek çok kişi yeni bir jailbreak aracını beklemeye başlamıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Cydia’nın kurucusu olan Jay Freeman Saurik her ne kadar iOS 11 ile birlikte jailbreak için gereksiz demiş olsa da yaşanan bu hareketliliğin ardından Cydia’yı iOS 11’e uyarlamak için çalışmalara başladığını bildirmişti.

Jailbreak dünyasının yabancı olmadığı isimlerden birisi olan Abraham Masri iOS 10.2.1 sürümü için de Saigon adında bir jailbreak aracı yayınlamıştı. iOS 11 ile birlikte jailbreak çalışmalarına başlayan Masri şimdi de iOS 11.1.2 için to.panga adında jailbreak aracını yayınladı. Şimdilik geliştiriciler için yayınlanan to.panga isimli jailbreak aracının ilerleyen günlerde final sürümünün yayınlanmasıyla birlikte normal kullanıcıların da kullanımına sunulması bekleniyor.

Jonathan Levin iOS 11.1.2 İçin Kendi Jailbreak Aracını Geliştiriyor!

Abraham Masri jailbreak aracı olan to.panga’nın şimdilik stabil çalışmadığı için kullanıcıların biraz daha beklemek gerektiğini ya da Jonathan Levin’in üzerinde çalıştığı jailbreak aracını yayınlamalarını beklemelerini dile getirdi. Görünüşe göre iOS 11.1.2 kullanıcıların cihazlarına jailbreak yapmak için biraz daha beklemeleri gerekiyor.