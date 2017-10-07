Şu anda test aşamasında olan Apple’ın iOS 11.1’i, geçen ay çıkan iOS 11 kadar büyük bir değişiklik içermeyecek. Ancak, en azından emoji hayranları için, bazı güzel eklemeler içerecek.

Bugün şirket resmi olarak IOS 11.1‘in sakallı kişi, emzirme, zombi, lotus pozisyonundaki kişi, sandviç ve hindistancevizi gibi yeni yiyecek öğeleri de dahil olmak üzere yüzlerce yeni emoji paketi getireceğini resmen açıkladı.

IOS 11.1’i kullanırken, el yazısı ile elle imzalanan Amerikan İşaret Dili’nin ardından tasarlanmış bir emojiyle “Seni seviyorum” diyebileceksiniz. Apple, güncellemeyle birlikte “daha duygusal yüzler, cinsiyete dayalı karakterler, giyim seçenekleri, yiyecek türleri, hayvanlar” ve hatta “efsanevi yaratıklar” alacağınızı söylüyor.

Bu yeni emojilerin tamamı Unicode 10’un bir parçasıdır. İşte iOS 11.1’de gelecek yeni emojiler: çılgınca yüz, pasta, pretzel, t-rex, vampir, patlayan kafa, yüzü kızarma, beyin, eşarp, zebra, zürafa, kurabiye, pasta, kirpi, buharlı odada kişi, mage, peri, merperson, elf, cin ve tırmanan kişi.

Yeni emoji, önümüzdeki hafta yeni iOS 11.1 geliştirici ve genel beta önizlemelerinde yer alacak.