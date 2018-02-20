iOS 11.2.6 Yayınlandı: iPhone Çökme Sorunu Çözüldü

Apple, iOS sürümünü 11.2.6’ya çıkaran yeni bir iOS güncellemesini bugün yayınlamaya başladı. Yeni sürüm ile kullanıcıların belirli bir Hint dili (Telugu) karakterini başka bir iPhone’a gönderildiğinde gönderilen telefonun kilitlendiği hata çözüldü. Bu yakın zamanda keşfedilen hata için güncelleme içersinde bir düzeltme bulunuyor. Artık mesaj uygulamasının yanı sıra cihaz çökme sorunları çözülmüş gibi görünüyor.

iOS 11.2.6 fixes the Indian character bug pic.twitter.com/ZCrYNVAu49 — Mat' (@matteyeux) February 19, 2018

Apple bahsi geçen hatayı düzeltmek için küçük bir güncelleme sözünü zaten geçtiğimiz günlerde verdi. iOS 11.2.6 ile böylece şirket bu sözü yerine getirmiş oldu. Ayrıca iOS 11.2.6 güncellemesi içinde sürüm notlarına baktığımızda bir değişiklik daha olduğunu farkettik. Bu değişiklik ile bazı üçüncü taraf uygulamalarının harici aksesuarlara bağlanamadığı bir sorun da düzeltildi.