iOS 11.3 Beta Yayınlandı: Geliştirici Olmasanız da Deneyebilirsiniz!

Apple‘ın en yeni iOS 11.3 güncellemesini denemek için artık bir geliştirici hesabına ihtiyacınız yok. Bu sürüm bir genel beta olarak sunuldu. Umut verici görünen bir sürü yeni özellik getirdi ve umarım son sürümüne kadar sorunsuz ilerler. Bu deneme programına katılmak istiyorsanız, beta programına kaydolun ve güncellemeyi edinmek için yazı sonundaki kaynak bağlantısından 11.3 profilini indirin.

Eski iPhone olan çoğu insan Apple‘ın çok tartışma yaratan güç yönetimi seçeneklerinin gelmesini bekliyor. Ancak bu güncellemede bu bulunmuyor. Önümüzdeki ayın beta sürümünde ayrıntılı pil istatistikleri gelecek. Yine de yeni güncellemede pek çok farklı özellik var. Biz en çok yeni Animoji karakterlerini beğendik.

Daha sonra oturum açmaya karar verdiğiniz başka bir cihaz için geçmişi koruyarak iCloud’da iMessage sohbetlerini saklamayı herkes istiyordu. iCloud‘daki Mesajlar seçeneği ilk iOS 11 beta sürümünde vardı. Ancak daha sonra çıkartıldı. Şimdi 11.3’te bir dönüşüme girip tekrar bize sunulacak.

Bir sürü farklı yenilik var. Bu nedenle yeni olanları listeleyelim dedik: