iOS 11, 32 Bit Uygulamaları Desteklemeyecek

Apple, WWDC 2017’de iOS’un gelecekteki önemli güncellemesini duyurdu, tahmin ederseniz, iOS 11. Üç cihaz desteği kaybedecek ve OS 64 bit cihazlara özel hale gelecek ve şirket açıkça söylemediği konu ise 64-bit uygulamaları.

İlk Geliştirici Betası çıkan işletim sistemi 32-bit uygulamalar desteklemiyor. Sürüm notlarının açıkça, uygulamaların gelecekteki sürümlerde çalışmayacağını söylediği için destek de geri gelmeyecek.

32-bit cihazları hedeflemek isteyen geliştiriciler hala bunu yapabilirler. Bu uygulamaları yalnızca iOS 10 için hedeflemeleri gerekecek ve elbette gönderimde 64 bitlik bir yapı eklemeleri gerekecek.

Yeni beta sürümünü kullanıyorsanız farkedeceğiniz bazı bilinen sorunlar vardır. Sağdaki gibi bir mesajdan ‘Daha Fazla Bilgi’ seçeneğini belirlerseniz, hiçbir şey olmaz. Ayrıca, iTunes aracılığıyla 32 bitlik bir uygulamayı eşitlemeye çalışırsanız, yalnızca bir yer tutucu bırakacaktır.

Bu uygulama, 32-bit uygulamaları sıklıkla kullanan kullanıcıları şaşırtmamalı. Apple iOS 10.3’ü piyasaya çıkardığında, söz konusu uygulamaların başlatılması, gelecekteki bir OS sürümünün artık bunları destekleyeceğini söyleyen bir hata mesajı görüntülenmişti.