iOS 11.3'de Kişisel Bilgileriniz Gezindiğiniz Sitelerle Paylaşılabilir!

Bugün yayınlanan bir rapora göre Apple, bir kullanıcının Apple ID‘si ile tek oturum açarak birden fazla web sitesinde oturum açmasına izin vereceği belli oldu. iOS 11.3 beta sürümünde keşfedilen kodda yer alan bilgilere bakıldığında bu durum hemen göze çarptı. Bu duruma karşılık siteler büyük olasılıkla gerçek adı ve e-posta adresi olan kullanıcının iCloud hesabından sınırlı bilgileri de toplayabilecek. Bu veriler bir Apple kimliğiyle birlikte, bir web sitesinin bir kullanıcının kimliğini doğrulaması için yeterli olacaktır diye düşünüyoruz.

Başka bir özellik ise bir iPhone veya iPad kullanan kişinin kamerasıyla bir QR kodunu taramasına ve Apple kimliğini kullanarak bir web sitesinde oturum açmak için istekte bulunmasına izin verecek. iOS kullanıcılarının bu şekilde web sitelerine giriş yapmalarına izin verildiğinde, üçüncü taraf sitelerine girmeleri kolaylaşacaktır. Daha fazla kullanıcı adı ve parola derdi yerine bir Apple Kimliği’ni hatırlamak daha kolay olacaktır.

Bu sistemin iOS 11.3 sürümünde geleceğine dair bir garanti bulunmamakla birlikte, en azından birkaç ipucu var. Birincisi; Apple‘ın Apple TV için zaten tek bir oturum açma sistemi var. İkincisi ise; Apple‘ın iOS kullanıcıları için bu zorlukları ortadan kaldırması çok yararlı olur.