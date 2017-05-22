iOS 11 böyle olabilir mi?

Apple’ın iOS 9’u tablet deneyimini tamamen yeniden tanımladı: bölünmüş ekranlı çoklu görev işlevini ve her şeyi gerçekleştirebilen bir bilgisayar olarak iPad’in yolunu açan bir sürü diğer işlevsellik getiren çığır açıcı bir değişiklik oldu.

Ne yazık ki, o zamandan beri, Apple, iOS’taki radikal iyileştirmeler açısından, tablet tarafında çok fazla şey yapmadı.

Ve şimdi, WWDC 2017‘den sadece birkaç hafta önce, Apple’ın yeni iOS 11 modelinin kapağını kaldırması bekleniyor; Mac Stories’in Federico Viticci ekibi, bu inanılmaz derecede iyi düşünülmüş ve ayrıntılı bir iOS 11 konsepti üretmek için Sam Beckett ile bir araya geliyor. Arkasındaki tüm fikir, Apple’ın ne beklediğini göstermemek değil, daha çok, yazarların Apple’ın iPad’i bir platform olarak bir sonraki seviyeye getirmesini isteyecekleri yolu göstermektir.

Bu harika iOS 11 konsepti şu ana önerileri getiriyor:

Sistem çapında sürükleme ve bırakma

Her şeyi saklamak için ‘raf’

Yeni bölünmüş görünümlü uygulama seçici

Bulucu

Kalın yazı tipografisine odaklanan tasarım

Daha yoğun bir giriş ekranı

Diğerleri

Yukarıdaki video gerçekten fikirleri açıklayan harika bir iş çıkarıyor ve ayrıca yazarların iyileştirme görmek istediği alanların altı çizilmiş. Apple’ın iOS 11 ile yaptıklarını görmek istediğiniz güncellemeler nelerdir?