IOS 11 dosya yöneticisi uygulaması açış konuşmasının öncesinde sızdırıldı

Apple‘ın, iOS’un sistemi kapalı bir sistemdir ve platformda üretkenliği artıracak çok sayıda istenen özellikleri tanıtmak üzere.

İlk sızıntı, iOS için bir dosya yöneticisi uygulaması olan Files‘ın sızıntısıdır. Evet, doğru okudunuz. IOS nihayet bir dosya yöneticisi ekliyor. Uygulama “yanlışlıkla” App Store’da gösterildi ancak daha sonra kaldırıldı. Herhangi bir ekran görüntüsü yoktu ve bir açıklama değil, ancak hem iPhone hem de iPad için mevcuttu ve iOS 11 ve üstü gerekiyor.

Ahead of iOS 11, a ‘Files’ app placeholder entry from Apple appears on the App Store. Requires iOS 11.0 or later 😘 pic.twitter.com/8HAQflHBuI

İkinci kaçak bölünmüş görünüm sürükle ve bırak içindir. Bu, bir hata dosyası gönderirken Geri Bildirim uygulaması’nda bir seçenek olarak geldi. Bu özellik, kullanıcıların iPad’de bölünmüş görünümde iki açık uygulama arasında dosyaları sürükleyip bırakmasına olanak tanır. Split View sadece iPad’de mevcut olduğundan (şu an için) bu sadece iPad ile sınırlı olmalıdır, ancak verimliliği artırmaya yardımcı olacaktır.

Just in case you wanted another iOS 11 spoiler (this is an option in the Feedback app when filing a bug) /via @charavel pic.twitter.com/mQVlJjZbb4

— Steve T-S (@stroughtonsmith) 5 Haziran 2017