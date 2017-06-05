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IOS 11 dosya yöneticisi uygulaması açış konuşmasının öncesinde sızdırıldı

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IOS 11 dosya yöneticisi uygulaması açış konuşmasının öncesinde sızdırıldı
05-06-2017
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Apple‘ın, iOS’un sistemi kapalı bir sistemdir ve platformda üretkenliği artıracak çok sayıda istenen özellikleri tanıtmak üzere.

İlk sızıntı, iOS için bir dosya yöneticisi uygulaması olan Files‘ın sızıntısıdır. Evet, doğru okudunuz. IOS nihayet bir dosya yöneticisi ekliyor. Uygulama “yanlışlıkla” App Store’da gösterildi ancak daha sonra kaldırıldı. Herhangi bir ekran görüntüsü yoktu ve bir açıklama değil, ancak hem iPhone hem de iPad için mevcuttu ve iOS 11 ve üstü gerekiyor.

İkinci kaçak bölünmüş görünüm sürükle ve bırak içindir. Bu, bir hata dosyası gönderirken Geri Bildirim uygulaması’nda bir seçenek olarak geldi. Bu özellik, kullanıcıların iPad’de bölünmüş görünümde iki açık uygulama arasında dosyaları sürükleyip bırakmasına olanak tanır. Split View sadece iPad’de mevcut olduğundan (şu an için) bu sadece iPad ile sınırlı olmalıdır, ancak verimliliği artırmaya yardımcı olacaktır.

Bunun ve daha fazlasının resmen açıklanacağı WWDC etkinliğinden yaklaşık yedi saat uzaktayız.

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