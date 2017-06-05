Bunun geleceğini biliyorduk – iOS’un yeni sürümü burada ve resmi olarak sayı 11’de. Siri, AirPlay, kamera, hatta eski App Store’da önemli değişiklikler var. Bu arada, iOS 10 inanılmaz bir % 96 müşteri memnuniyeti ile iDevices’in % 86’sında mevcuttu

Yeni arayüz

IOS arayüzüne yapılan önemli bir değişiklik, Kontrol merkezinin tüm kontrollere tek bir sayfada ulaşmasıdır. Ek kontrollere erişmek için 3B dokunuşu kullanabilirsiniz.

Kilit ekranı ve bildirim merkezi IOS 11‘de birleştirildi. Aşağı doğru hızlıca kaydırma, kilit ekranını en önemli bildirimlerle birlikte getiriyor. Widget’lar ve daha fazla bilgi için hızlıca sürükleyin veya sola hızlıca kaydırın.

Rahatsız Etmeyin, araba modu ile güncellendi. Araç kullanıyorsanız, iOS bildirimleri engeller (ve otomatik yanıt gönderebilir). Acil bir durumda VIP kişileri bu bloktan geçebilir. Apple, aracınıza Bluetooth bağlantısını kullanıyor ya da başarısız olmanız durumunda sürüşünüzü tespit etmek için Wi-Fi Doppler efekti kullanıyorsunuz (muhtemelen GPS’den daha verimli). Yolcular için bu DnD özelliği devre dışı bırakılabilir.

Yeni Files uygulaması, temel dosya yönetimini iOS’a getiriyor. Cihazdaki dosyaların yanı sıra, iCloud, Dropbox, OneDrive ve diğer servislerde de bulutları yönetir.

Ayrıca yeni Apple iPad Pro cihazları için yalnızca birkaç yeni özellik var: bölünmüş ekran uygulamaları arasında içerik sürükleyip bırakabilirsiniz. Ayrıca, ana ekranınızda uygulamalara sürükleyebilirsiniz. Bölünmüş ekran söz konusu olduğunda, iOS 11, kullandığınız uygulamanın çiftlerini hatırlar; böylece, her bir kombinasyona hızlı bir şekilde geri dönebilirsiniz.

Siri

Apple’ın dijital asistanı 375 milyon kişi tarafından aylık olarak kullanılmaktadır. Ama eski Siri’ydi, yenisi çok çok daha akıllı. Ve derin öğrenme sayesinde Apple daha insanca iletişim kuran bir kadın sesi yarattı ve erkek sesi de çok daha akıllıca. Bir demoda Siri, aynı kelimeyi farklı bir şekilde telaffuz etti ve cümlenin doğal telaffuzuyla eşleşti.

Siri sizin için tercüme edebilir. Yeni başlayanlar için bununla İngilizce konuşabilir ve bunu Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca veya İspanyolca çevirecektir.

Siri şimdi de farklı görünüyor. Yeni kullanıcı arayüzü, soru-cevap konuşmasında daha iyi ve varsayılan olarak birden çok sonuç gösterir. Bağlamı anlar, bu nedenle Safari’de yalnızca yer imi koyduğunuz web sayfasını temel alan bir randevu önermenizi ayarlayabilir. Ayrıca, okuduğunuza bağlı olarak ilginizi çekebilecek yeni konular önerecektir. Bu öğrenme, birlikte geliştirilmesi için tüm apple cihazlarınızda senkronize edilecek.

Kamera

Her yıl bir trilyon fotoğraf iDevices ile çekiliyor ve Apple bunları daha az alana ayırmak için ilerliyor. Bunu yapmak için, JPEG’in yerini alacak yeni bir görüntü formatı tanıtıldı, HEIF ile tanıştı. HEVC’ye dayanıyor ve dosya boyutunun yarısında mükemmel görüntü kalitesi vaat ediyor. HEIF nedir konusunu ayrıca inceleyeceğiz!

Konuşan yeni iPhone’lar videoyu önceki codec’den 2 kat daha iyi sıkıştırma sağlayan HEVC (diğer adıyla H.265) ile kaydedecekler. Apple, fotoğrafların ve videoların hiçbir uyumluluk sorunu olmadan paylaşımı kolay olacağına söz veriyor.

Portre modu güncellendi. Artık düşük ışık altında daha iyi çalışıyor ve OIS’yi ve True Tone flaşını destekliyor. HDR görüntüleri oluşturabilir ve toplanan derinlik bilgilerini, bazı eğlenceli efektler oluşturmak için kullanabilen üçüncü parti uygulamalarla paylaşabilir.

Canlı fotoğrafların da yeni püf noktası var. Birincisi, her fotoğraf için hangi anahtar resmin kullanıldığını seçebilirsiniz. Ayrıca, videoyu kesip bazı efektler uygulayabilirsiniz – kesintisiz döngü, “sıçrama” ve hatta uzun pozlamayı simüle edebilirsiniz.

O zaman hatıralar var. Artık portre oynatmayı destekliyor ve görüntüleri gruplamak konusunda daha akıllıdır – en iyi çekimleri ve videoları seçerek resim tanımayla evcil hayvanınız için bir bellek oluşturacaktır.

Uygulama mağazası

App Store, iOS deneyiminin temel taşlarından biridir. Bu yıl 9 yıl geçti ve heyecan verici ömrü boyunca 180 milyar indirmeye hizmet etti. Ve uygulama geliştiricilere 70 milyar dolar ödedi (bunun sadece % 30’u son bir yılda).

Geliştirici kreasyonlar daha iyi vurgulamak için, App Store artık ikiye bölünmüştür – Apps ve Oyunlar. Oyunlar sekmesinde oyunun altındaki uygulama içi satın alma işlemleri listelenir (tüketiciler için harika, oynatmak için ödeme oyunlarını kolaylaştırır). Ayrıca, Apple’ın en sevdiği uygulamaları ve oyunları ve geliştiricileri vurgulayan yeni bir Today sekmesi var.

Bir güzel haber daha! Monument Valley 2‘nin dünya prömiyeri!

AirPlay 2 ve Apple Müzik

AirPlay 2‘nin başlığı çeken özelliği çok odalı ses. Sadece Apple Music değil, herhangi bir uygulama tarafından kullanılabilir ve konuklarınızın şarkıları da sıraya almasını sağlar. Apple TV’niz, Chromecast’iniz olan iPhone’ınızla (veya Mac’inizle) kontrol ettiğiniz bir müzik çalara dönüşebilir.

Apple Music‘den bahsederken şu anda 27 milyon ücretli abonesi var. Daha sosyal bir durumdur; bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşmayı seçerseniz, belirli bir sanatçı veya albümü sevdiğinizi görebilirler. Ayrıca, üçüncü parti uygulamalar bunu kontrol edebilir – Nike + Run Club sizin için bir çalma listesi oluşturabilir, Shazam tanıdığı parçaları koleksiyonunuza ekleyebilir.

iMessage ve Apple Pay

Apple Pay, ABD’deki 1 numaralı temassız mobil ödeme servisidir ve perakendecilerin % 50’si tarafından desteklenmektedir. Ve şimdi iMessage’ın bir parçası. IOS 11 ile bir selfie çekmek kadar kolay para gönderip alabileceksiniz (uygun TouchID kimlik doğrulamasına ihtiyacınız var). Para, Apple Pay Cash Card’a girer, ancak parayı da banka hesabınıza aktarabilirsiniz.

AR Kiti

Apple mobil AR rekabetinin önüne atlamak istiyor. Yeni AR Kiti, geliştiricilerin iOS cihazları için etkileyici AR oyunları ve uygulamaları oluşturmalarını kolaylaştıracak.

Haritalar

Kısa ama tatlı bir hikaye. Apple Haritalar artık şerit rehberliğine sahip (sonunda!) Ve hız sınırını gösteriyor. İç mekan gezintisi, alışveriş merkezleri ve havaalanları için, zemin katta dizin ve arama (başlangıçtaki destek büyük ABD şehirleri ve birkaçı yabancı olanlar için) için mevcuttur.