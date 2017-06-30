iOS 11 ile AirPods ayarlarını yapmak mümkün olacak!

IOS 11‘in birçok güzel özelliği var ve (ortaya çıktığı gibi) Apple’ın AirPod’larını çok daha iyi hale getirecek. Yeni işletim sistemi, çift dokunuş için daha fazla eylem seçeneği getiriyor ve daha iyisi, sol ve sağ Pod ayrı eylemlere sahip olabilir.

Şimdiye kadar, Pod üzerinde bir çift dokunuş ya Siri’yi uyandırabilir veya müzik çaları Oynatıp/Duraklatabilir. iOS 11 ile, Sonraki ve Önceki seçenekleri eklenmiştir ve her Pod için eylemi ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz.

Herkese açık beta sürümünü kullanıyorsanız, bugün bunu yapabilirsiniz. Aksi takdirde, iOS 11’in full sürümünün devreye gireceği Eylül’e kadar beklemek zorunda kalacaksınız.

Ayrıca bkz: iOS 11 Nasıl Kurulur?