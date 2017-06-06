iOS 11 Nasıl yüklenir?

IOS 11, WWDC 2017‘de ilan edildi ve şimdi bu yılın ilerleyen saatlerinde beta formunda indirilebiliyor. Şu anda iOS 11’i nasıl yükleyebileceğiniz aşağıda açıklanmıştır!

Apple, WWDC 2017’de sahneye çıktı ve hem yazılım hem de donanımla ilgili güncellemeler geldiğini duyurdu. İlk bakışımızı yalnızca iOS 11, macOS High Sierra, watchOS 4 ve TVOS 11‘de aldık, aynı zamanda yenilenmiş bir Mac serisi, yeni bir iMac Pro ve HomePod olarak adlandırılan Siri destekli bir hoparlör gibi yeni donanımlar almaya karar verdik.

Apple, iOS 11’in geliştiricilere beta formatında hemen ulaşabileceğini ve genel beta sürümünün fazla geride kalmayacağını açıkladı. Burada size şu anda iOS 11’i nasıl yükleyebileceğinizi göstereceğiz. Daha ileri gitmeden önce, bir şeylerin yanlış olması halinde iPhone’unuzu veya iPad’inizi yedeklemenizi öneririz.

IOS 11 destekli cihazlar

Şu anda iOS 11’i kurmanın yollarını tartışmadan önce, güncellemeyi destekleyen cihazları not etmeliyiz.

IOS 11 beta, aşağıdaki cihazlar için kullanılabilir:

Aşağıdaki cihazlar iOS 11’de desteklenmiyor: Orijinal iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5c, orijinal iPod touch, iPod touch 2. nesil, iPod touch 3. nesil, iPod touch 4. -gen, iPod touch 5. nesil orijinal iPad. IPad 2, iPad 3 ve iPad 4.

IOS 11 geliştirici önizlemesini nasıl yüklenir?

Şu an, kayıtlı bir Apple geliştiricisi iseniz, iOS 11 geliştirici beta’sını almanın tek yolu oldukça basittir. Bu, geliştiricilere bu yılın ilerleyen saatlerinde işletim sistemini kullanıma sunma şansı verir ve uygulamanın Apple’ın yeni işletim sisteminde mükemmel bir şekilde çalıştığından emin olmalarını sağlar.

Maalesef, yılda 99 dolara mal olan iOS Geliştirici Programına kaydolmanız gerekir ve beta sürümüne erişmek için yalnızca bir geliştirici gibi davranamazsınız.

Geliştirici beta sürümünü yüklemek için, dev programında kayıtlı olduğunuz Apple kimliğini kullanarak iOS Dev Center‘da oturum açın. Giriş yaptıktan sonra, iOS cihazınızın UDID numarasını kaydettirin ve iOS cihazınız için iOS 11’in uygun sürümünü indirin.

Bir zip dosyası indirilmelidir – dosyayı açın. Ardından, iTunes’u açın ve iOS cihazınızı takın. Ardından, Shift tuşunu basılı tutun (veya Mac’te Alt tuşunu basılı tutun) ve cihazın Özet sekmesindeki Geri Yükle düğmesini tıklayın. İndirdiğiniz .IPSW dosyasına göz atın ve iOS 11 beta cihazınıza yüklenmiş olmalıdır.

IOS 11 genel beta sürümü nasıl yüklenir?

Apple şu anda mevcut değilse de WWDC 2017‘de, iOS 11 genel beta sürümünün Haziran 2017 sonuna kadar ilgililerin kullanımına sunulacağını açıkladı. Genel beta, iOS 11’i erkenden denemekle ilgilenen üyeler içindir. Büyük olasılıkla böcek, glitches ve diğer sorunları içerecek ve ana cihazlar için önerilmemektedir.

Şu an genel beta sürümüne üye olabilirsiniz, ancak iOS 11 genel beta sürümünün kullanılabilir olup olmadığını görmek için düzenli olarak siteyi kontrol etmeniz gerekecek. Güncelleme bu ayın ilerleyen günlerinde edinildiğinde, Beta Yazılım Programında oturum açın, iOS cihazınızı kaydet’i tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

Bir yapılandırma profilini indirmek ve yüklemek için iOS cihazınızdaki beta.apple.com/profile adresine gitmeniz gerekecek. Yüklendikten sonra, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme‘ye gidin ve yüklemek için iOS 11 yüklü olmalıdır.

IOS 11’in full sürümünü beklemeli miyim?

Elbette, iOS 11’in beta sürümünü yüklemek istemiyorsanız, bu yılın ilerleyen saatlerinde piyasaya sunulmasını beklemeniz gerekir. IOS’un önceki tekrarlamalarında olduğu gibi, iOS 11’in Eylül 2017’de yeni nesil iPhone ile birlikte sunulmasını ve günler sonra kullanıma sunulmasını bekliyoruz.

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