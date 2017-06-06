iOS 11 ne zaman çıkacak?

iOS 11 dün (5 Haziran 2017) tanıtıldı. Pek çok yenilik ve değişikliği içeren Apple’ın yeni mobil işletim sistemi iOS 11 çıkış tarihi eylül 2017 olarak belirlendi.

Geliştiriciler için beta sürümü dün gece itibari ile başladı. Kullanıcılar için ise beta sürümü yaklaşık 1 ay içerisinde çıkması bekleniyor. Sitemizden iOS beta kurulumları hakkında detaylı bilgileri de ilerleyen günlerde aktaracağız.

iOS 11’in pek çok yeniliği ve yeni özellikleri getirdiğini söylemiştik. Bunlardan bazılarını hatırlatalım. Gelişmiş Siri artık daha akıllı ve 6 dilde çeviri yapabiliyor. Şimdilik Türkçe bu diller arasında bulunmasa bile ilerleyen aylarda dahil edilecektir.

Siri sesleri de değişti. Artık farklı erkek ve kadın Siri sesleri duyacağız. Biraz alışmak zor gelebilir. Bu testlerde Siri’nin aynı soruya farklı tonda cevap verdiği de gözden kaçmadı. iOS 11 yeni çıkan tabletler için de yeni özellikler getiriyor. Örneğin yeni tabletlerde sürükle bırak seçeneği geliyor. Ekranı paylaşımlı olarak kullanıyorsanız (split view) bi taraftan tutup diğer tarafa bırakabileceksiniz.

iOS 11 ile gelen bir diğer özellik file dosyası. Artık iOS’de dosyaları yönetebileceğiniz bir uygulama bulunacak. iOS’un diğer özellikleri arasında yeni kameralar, arayüz, bildirim sistemi gibi pek çok değişiklik var iOS 11 Özellikleri sayfamızda tüm detaylara ulaşabilirsiniz.