iOS 11’de otomatik parlaklığı devre dışı bırakmanın bir yolu yok gibi görünür. Bu yazımızda anlatacaklarımızdan sonra iOS 11 otomatik parlaklık ayarı nasıl kapatılır yöntemini öğreneceksiniz.

Kontrol Merkezini açın ve parlaklığı kaydırıcıyla manuel olarak ayarlayın ve çevresel koşullar değiştiğinde ekran parlaklığının yine de değişeceğini göreceksiniz.

Peki… iOS 11’de otomatik parlaklık nasıl kapatılır? Bu mümkün mü?

Kısaca evet mümkün. Daha uzun cevap ise Apple‘ın çoğu insanın bu seçeneği kullanmaya gerek duymayacağına inandığından bu seçeneğin artık menünün derinliklerinde saklı tutmasıdır. Bu yüzden iOS 11 ile bu yöntem biraz uzun ve meşakatli bir hal alıyor. Kullanıcılar da bulmakta zorluk çekebiliyorlar.

Gizemleri açığa çıkarmak ve iPhone’larımız üzerinde manuel kontrol sağlamakla ilgili her türlü bilgiyi sizlere sunuyoruz. Bu nedenle iOS 11’de otomatik parlaklık nasıl kapatılır ve nasıl devre dışı bırakılır göstermek istedik.

Sırasıyla;

Ayarlar>

Genel>

Erişilebilirlik>

Görüntüleme Olanakları>

Otomatik Parlaklık geçişini kapat (gri hale getirin)

Ve hepsi bu! Artık parlaklığınız üzerinde tam manuel bir kontrolünüz var. Hemen aşağıda tüm yöntemi size gösteren kısa bir İngilizce video bulacaksınız.