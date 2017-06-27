iOS 11 Public beta 1 şimdi indirilebilir

Apple, kullanıcılara IOS 11’in ilk genel beta sürümünü yayımladı. Geliştirici beta sürümünün tersine, genel beta sürümünde bir geliştirici hesabı gerekli değildir ve Apple kimliğine sahip herhangi biri onu indirebilir.

Güncellemeyi indirmeden önce cihazınızın yapılandırma profilini indirmek için beta.apple.com/profile adresine gidin. Bunu yükledikten sonra, iOS cihazınızı yeniden başlatmanız istenir. Cihaz yeniden başladıktan sonra, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme‘ye gidin ve genel beta sürümünü, diğer iOS güncellemelerinde olduğu gibi güncelleme olarak göreceksiniz.

Güncellemeyi cihazlarımızdan birine kurduk ve arabirimde bazı küçük hatalar ve aksaklıklar fark ettik, bu da birincil cihazınıza yüklemeye hazır olmadığının kusursuz bir şekilde netleştiğini gösteriyor. Performansı çok iyi ama güncellemeyi hızlı bir iPhone 7‘ye kurduk ve muhtemelen performans, eski cihazlarda olduğu kadar iyi olmayacak.

Yani, eski atasözü hala duruyor. Çok eski olmayan bir yedek cihazınız varsa, elinizden geleni yapın ve güncellemeyi yükleyin. Ancak şu an ana cihazınızda indirmeye değer değildir ve kesinlikle nihai sürümün eylül ayında gelmesini beklemenizi öneririz.