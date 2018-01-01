iOS 11 ile birçok iPhone kullanıcısı çeşitli sorunlar yaşadığı için iOS 11 Sorunları ve Çözümleri Rehberi yazısını sizler için detaylı olarak hazırlamak istedik. Aslında 2 Aralık’tan sonra yaşanan ve son derece sıkıcı olan telefonu yeniden başlatma hatasını gideren iOS 11.2 güncellemesini indirerek birçok iOS 11 sorununu düzeltebilirsiniz.

Ancak yazılım bazı kullanıcılar için hala kusursuz değil. Tespit edilen hataların hepsi oldukça küçük olsa da birçok rastgele sorun var.

Endişelenmeyin. Bu Apple’ın yıllık iPhone ve iPad güncellemesi için normaldir. En büyük engeliniz birçok farklı ayarda iOS 11 küçük sorunlarıyla karşılaşmanızdır.

1-) iPhone Çöktü Hatası (iPhone Crash)

iOS 11.1.2 çalıştıran iPhone kullanıcıları cihazlarının kilitlenip yeniden başlatıldığı bir sorunla karşılabilirler. Bu 2 Aralık’ta başladı. Günlük hatırlatıcılar veya alarmlar gibi cihazda oluşturulan bildirimlere ilişkin bir hata olarak biliniyor. Bu sorunu yaşıyorsanız, en basit çözüm, bu sorunun üstesinden gelmek için erken yayınlanan iOS 11.2‘ye güncellemeyi denemektir. Güncellemeyi yüklemeyi denerken telefon çöküyorsa yerel bildirimleri devre dışı bırakmayı veya tarihi 2 Aralık tarihinden önce ayarlamayı içeren alternatif bir çözümü deneyebilirsiniz.

2-) “i” Harfi Yerine Soru İşareti

Bazı iPhone’larda ‘i’ yok. En azından iOS 11’e güncellenen bazı insanlar için yok. ‘I’ harfini ‘A’ harfi yanında bir soru işareti kutusu simgesi olarak görüyorlar. Bu bir otomatik düzeltme hatası.

Apple, bu sorunu iOS 11.1.1 ile düzeltti. Güncelleme yapmıyorsanız, aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:

Ayarlar> Genel> Klavye> Metin Değiştirme bölümüne gidin. Sağ üst köşedeki artı işaretine dokunun. Cümle için bir büyük harf “I” yazın. Kısayol için küçük harfli bir “i” yazın.

Apple, bu yaygın iOS 11 sorununu iOS 11.1.1 ile düzeltti ve son 11.2 güncellemesinde de aynı şekilde sorun yok.

3-) iOS 11 Kamera Ayarları Kendiliğinden Değişmesi

Twitter yoluyla bir TechRadar okuyucusu: varsayılan kamera uygulamasını kapatır kapatmaz kamera ayarlarım sıfırlanıyor. Bu can sıkıcı, değil mi? diyerek bu sorunu dile getirmiş.

Modları (video veya fotoğraf gibi), filtreleri ve stüdyo aydınlatma efektlerini koruyabilirsiniz. Bunun için Kamera ayarları menüsündeki Ayarları Koru kısmını ziyaret ediniz.

4-) iOS 11 Kablosuz Ağa Bağlanamama Hatası

Bir kullanıcı iPhone’larının artık kişisel Wi-Fi ağlarına katılmalarına izin vermediğini ve muhtemelen bu konuda yalnız olmadıklarını bildirdi.

Bu sorunu çözmeye çalışmak için bazı ön adımlar var. Telefonunuzu sıfırlamak, Kablosuz yönlendiriciyi sıfırlamak (diğer cihazlar internete açıkça bağlı olsa bile) veya cihazınızdaki Wi-Fi şebekesini unutmak ve yeniden bu ağa katılmak.

Ayrıca Ayarlar> Genel> Sıfırla> Ağ Ayarlarını Sıfırla seçeneğine giderek cihazınızın ağ ayarlarını sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Endişelenmeyin bu telefonunuzdaki herhangi bir şeyi silmiyor.

Bununla birlikte, bu sorunu paylaşan kullanıcı bu düzeltmelerden birçoğunu başarısız olarak nitelendirmiş. Bu nedenle iOS 10’a geri dönüp Apple‘dan bir düzeltme beklemek gibi bir durumla da karşılabilirsiniz.

5-) iOS 11 Pilin Çabuk Bitme Sorunu

Görünen o ki iOS’un her yeni sürümü, eski iPhone’ların pil ömrüne ciddi şekilde zarar verdiği bir dizi şikayetle kaçınılmaz bir şekilde geliyor. Piliniz erken bitiyorsa bunun kökünde olabilecek çok etken var.

Eski uygulamalar iOS 11 ile iyi uyumlu olmayabilir. Bunun gibi bir sorun olup olmadığını kontrol etmek için Ayarlar> Pil‘e gidin ve en çok pil kullanan uygulamaların hangileri olduğunu görün. Çok sık kullandığınız bir uygulama deli gibi pil tüketiyorsa, daha uygun bir iOS 11 uyumlu güncellemesi gelene kadar bunları devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz.

Ayrıca iOS 11’in cihazınız ile uyumlu çalışması biraz zaman alabilir. Bu işlem birkaç gün sürebilir, bu nedenle beklemek isteyebilirsiniz. Bu arada GPS, Wi-Fi ve Bluetooth’u kullanmadığınız zamanlarda kapatabilirsiniz. Ayrıca ekranınızın parlaklığını düşürmeli ve arka planda (Ayarlar> Genel> Arka Plan Uygulaması Yenile) uygulamaları yenilemek için devre dışı bırakmalısınız.

6-) iOS 11 Bazı Uygulamalar Kayboldu veya Çalışmıyor

Bazı eski uygulamalar bunları güncellemediğinizden veya oluşturucunun güncellemediğinden dolayı iOS 11 ile iyi çalışmayabilir. Yeterince eski veya hala 32-Bit olan uygulamalar iOS 11 ile uyumlu olmayacaktır.

7-) iPhone iOS 11 Hafıza Dolu Sorunu

Bazı kullanıcılar iOS 11 güncellemesinin en yeni iPhone’larda bile cihazlardaki sistem depolama birimini yavaş yavaş doldurmaya başladığını bildirmiştir. Bu hata belirli uygulamalara bağlı görünmüyor. Aksine sistemin kendisinin kullandığı depolama alanını kapsıyor. Bu iOS 11’in Beta sürümünde karşılaşılmış bir konudur. Bunun gibi sorunlar giderildiği ve çoğu kullanıcı için çözümlenmiş olup olmadığı hala açık değildir. Ancak bir kullanıcı iOS 11.2 güncellemesinin bu sorunu çözdüğünü bildirmiştir.

8) Ev Tuşu Geç Çalışıyor

Birden çok Apple kullanıcısı eski iPhone’larını iOS 11’e güncelledikten sonra kilit ekranını 10 saniye kadar donup, cihazlarını kullanmalarına izin vermeden önce durakladığını veya yavaşça yüklendiğini bildirdi. Hiçbir şey bir bildirimi kontrol etmek için yaklaşık 10 saniye beklemekten daha sıkıcı olamaz. Yeni işletim sistemi cihazınızı ve dosyalarınızı tanıdıkça, bu kendiliğinden zamanla çözülebilecek bir sorun türüdür. Sorun kendiliğinden giderilmezse, halihazırda yapmadıysanız 11.2’ye güncelleyebilir veya iOS 10’a geri dönebilirsiniz.

9-) iPhone Isınma Sorunu ve Çözümü

Bir telefonun aşırı ısınmasına neden olan pek çok etken olabilir. Ancak son şikayetlerin yeni yazılım güncellemeleri etrafında toplandığı görülüyor. Belki de bu iOS 11’in hatasıdır ya da belki sadece telefonunuz fazla çalışmaktadır. Her durumda aşırı ısınmayı telefonunuzu kapatarak, güneş ışığından veya diğer ısı kaynaklarından (bilgisayarınızın üstü gibi) uzak tutarak ve havaya mümkün olduğunca çok maruz bırakarak önleyebilirsiniz. Cihazınızı şarj etmenin herhangi bir soğumaya yardımcı olmayacağına dikkat etmeniz gerekir. Bu yüzden cihazı tekrar şarja takmanız için serinleyene kadar bekleyin.

Sorunlarınız düzelmediyse ve cihazınız daha önce hiç olmadığı halde sürekli ısınıyorsa, cihazınızın daha önceki bir yedeklemesini geri almayı düşünmenizin vakti gelmiş olabilir. Kısa pil ömrü sinir bozucu olabilir. Ancak aşırı ısınma cihazınıza ciddi şekilde zarar verebilir.

10-) iOS 11 Outlook Kullandırmama Hatası

Apple bazı iOS 11 kullanıcılarının Microsoft tarafından işletilen sunucular yoluyla e-posta göndermesine engel olan bir hatayı kabul etti. Hata mesajında “Posta gönderilemiyor” yazıyor. İleti sunucu tarafından reddediliyor. Bu durumu yaşıyorsanız büyük olasılıkla eski bir iOS 11 sürümünü kullanıyorsunuz. Sorun iOS 11.0.1’den itibaren giderildi. Bu nedenle güncelleme ile sorunu çözmelisiniz.

11-) Visual Voicemail Çalışmıyor

iOS 11.2 kullanıcılarının bazıları Visual Voicemail’ın onlar için çalışmadığını kaydetti. Ve maalesef sorun IOS 11’in ilk günlerinden bu yana bile olsa devam ediyor gibi görünüyor. Bu sorunu yaşıyorsanız, telefonunuzu yeniden başlatmanızın veya uygulamanın yeniden başlatılmasının yardımcı olabileceğini unutmayın. Bazı kullanıcılar uygulamayı yeniden başlatarak sorunu çözdüklerini bildirmişler.

12-) Kilit Ekranından Müzik Kontrolleri Kayboldu

Cihazın kilit ekranında kullanışlı müzik kontrollerine sahip olmak müzik severler için harika. Şarkıları duraklatmak ve değiştirmek telefonunuzun kilidini açmadan bunları yapmak oldukça pratiktir. Ancak beta testlerinde de dahil olmak üzere, müzik kontrolleri ile ilgili sorunlar iOS 11’in her yerinde patlak verdi. Apple‘ın bu sorunu iOS 11.2 ile düzelttiği söyleniyor. Siz de sorunu yaşarsanız ve iOS’un en son sürümünde değilseniz sorunu çözmek için güncelleme yapmayı deneyin.

13-) iPhone Hesap Makinesi Yanlış Hesaplıyor

iOS 11’in daha önceki sürümleriyle ilişkili bir diğer sorun pek çok kişi tarafından fark edilmemiş olabilir. Ancak hesap makinesi yerine telefonlarına güvenen herkes için bu sorun kötü olabilir. Dahili hesap makinesi uygulamasının toplama işlemi yaparken bazen hata yaptığı kullanıcılardan gelen bilgiler arasında. Bu hatayı da iOS 11.2’ye güncelleyerek giderebilirsiniz.

14-) iOS 11 Kontrol Merkezi Oyun Oynarken Gizleme

Kontrol Merkezi iPhone kullanıcıları için oldukça kullanışlıdır. Cihazınızın ekranının altından yukarı doğru kaydırarak kolayca erişilebilir. Ne yazık ki bu özellik bir uygulamayı kullanırken veya bir oyun oynarken yanlışlıkla ekranda belireceği anlamına da gelebilir. Bu sorunu Ayarlar > Denetim Merkezi‘ne giderek ve uygulamalar içinde erişme özelliğini devre dışı bırakarak çözebilirsiniz.

15-) Kontrol Merkezi Wi-fi ve Bluetooth’u Kapatmıyor

Pil ömrü ile ilgili sorunlarla karşılaşıyorsanız, Wi-Fi’yi ve Bluetooth’u kullanmadığınız zamanlarda kapatmak isteyebilirsiniz. Muhtemelen Kontrol Merkezi’ni açıp her ikisini de kapatıyorsunuzdur. Bu şekilde yapmak sizi şu anda bağlı olduğunuz şebekelerden veya cihazlardan çıkarabilir. Ama Wi-Fi ve Bluetooth aygıtlarını açık bırakacaklardır.

Her ikisini de tamamen kapatmak isterseniz, bunu yapmak için ana ayarlar menüsüne girmeniz gerekmektedir.

16-) iPhone Resim Formatı Sorunu – .heic Formatı

iOS 11 Apple‘ın yeni bir resim formatını bizlere bildiriyor: HEIC. Bu yeni dosya türü görüntüleri JPEG formatına göre daha da sıkıştırıyor. Böylece resimleriniz cihazınızda fazla yer kaplamıyorlar. Ancak her cihaz HEIC’i desteklemez ve Apple da bunun farkında. Apple kullanıcılarının fotoğraflarını başkaları ile paylaşmasını kolaylaştırmak için gönderildiğinde veya çevrimiçi yüklendiğinde JPEG formatına dönüştürebiliyor. Bu sık dosya türü değiştirme işlemi sizin için sıkıntıysa, HEIC’den JPEG’a dönüştürmeyi durdurup cihazınızın fotoğrafları sadece JPEG dosyaları olarak kaydetmesini sağlayabilirsiniz.

17-) Animoji Özelliğini Kullanamama Sorunu

Maalesef bu sadece bir iPhone X telefonunuz olmadığı anlamına geliyor. Yüzünüzün hareketlerini ve ifadelerini taklit eden bir emoji oluşturmanıza olanak tanıyan yeni animasyonlu bu özellik, Apple‘ın yüz tanıma teknolojisi üzerine kurulu ve bu da yalnızca iPhone X‘de mevcut.

Animoji’yi kullanmak istiyorsanız size çözüm önerimiz; yaklaşık 1.000 $ harcayarak bir iPhone X almak veya bir arkadaşınızdan ödünç istemenizdir.

18-) iPhone iOS 11 Güncellemesi Yapmıyor Hatası

iOS 11 ile uyumlu bir cihazınız var ancak bir sebepten ötürü yeni işletim sistemini indirmek için güncellemeyi alamıyorsanız olası birkaç açıklama mevcut. Yeni işletim sisteminin telefonunuza indirilmesi için yeriniz olmayabilir. Güncellemeyi indirip başlatabilmeniz için telefonunuzda birkaç gigabayt kadar boşluk bırakmalısınız. Ayrıca telefonunuzu bilgisayarınıza takabilir ve iTunes aracılığıyla iOS 11 güncellemesini indirebilir ve öyle kurabilirsiniz.

Telefonunuz iOS 11’i indirmek ve yüklemek için yaptığınız komuta yanıt vermiyor olabilir. Böyle bir durumda telefonu yeniden başlatabilirsiniz.

Bu liste dışındaki sorunlarınızı yorum atarak bizlere ulaştırabilirsiniz.