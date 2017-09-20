Haziran ayında yapılan WWDC etkinliğinde yeni güncellemeleri açıkladıktan sonra, Apple bugünlerde iOS, watchOS ve tvOS‘un nihai kararlı sürümlerini yayınladı.

iOS 11 büyük bir güncelleme ancak iPad için özellikle daha büyük bir güncelleme. Modern iPad sahipleri artık bir dosya yöneticisi, herhangi bir ekrandan erişilebilen yeni bir yükleme istasyonu, sürükleme ve bırakma desteği ve Apple Kalemi için anında biçimlendirme, anlık notlar gibi özelliklerle geliştirilmiş çoklu görev uygulaması gibi önemli üretkenlik özelliklerini bekleyebilirler.

iPhone’lar ve iPad’ler arasında daha yaygın olan özellikler, ARKit ile geliştirilmiş gerçeklik desteği, yeniden tasarlanmış ve özelleştirilebilir Kontrol Merkezi, yeniden tasarlanan App Store, çevirilerle geliştirilmiş Siri, AirPlay 2, yeni emoji ve çok daha fazlası var.

watchOS 4

Apple Watch kullanıcıları, NFC üzerinden spor ekipmanlarınızla istatistiklerinizi senkronize edebilmeyi ve Müzik uygulamasındaki gelişmeleri de dahil olmak üzere artık yeni Siri arayüzü, Oyuncak Hikayesi yüzleri, kişiden kişiye ödeme, sağlık ve spor özelliklerine yönelik büyük güncellemeler gibi özellikleri alabilirler.

tvOS 11

Son olarak, Apple TV sahipleri, yerel saatli otomatik karanlık mod, evde senkronize edilen farklı Apple TV’leri senkronize etmek için Ana ekran senkronizasyonu, AirPods desteği, AirPlay 2 ve daha fazlası gibi bazı küçük geliştirmeler bekleyebilir.

Güncellemeler yalnızca uyumlu cihazlarda bulunabilir. En yeni güncellemenin sizin için olup olmadığını görmek için Apple.com’u veya kendi cihazınızı kontrol edin.

Kendi cihazınızda sırasıyla Ayarlar – Genel – Yazılım Güncelleme menülerine gitmeniz ve uygulamayı indirmeniz gerekmektedir. Güncelleme yeni olduğu için herkese “güncelleme var” uyarısı gitmeyebilir.