iOS 12.1 Tanıtıldı! Yeni Özellikler ve Düzenlemeler

Apple‘ın son sürümü iOS 12, 17 Eylül’de bütün iPad ve iPhone‘lara ulaşmıştı. Dünkü tanıtım etkinliğinde ise telefon üreticisi devi, iOS 12.1 güncellemesini yayınlandığını müjdeledi.

Apple, iOS 12’nin piyasaya sürülmesinden sadece 24 saat sonra ilk beta sürümünü yayınlayarak, en son mobil işletim sisteminin bütün cihazlara ulaşmasında hiç zaman kaybetmedi. Şimdi Apple, iOS 12.1‘i kullanıma hazır. Yeni gelen güncelleme ile birlikte Group FaceTime yeniden yapılandırıldı, hataları giderildi ve yeni emojiler eklendi. Bunlar sadece bir kaç yeni özellik arasında değerlendirilebilir.

Yazımız boyunca eklenen yeni özellikler, beklenilen performans iyileştirmeleri, çalışabilecek cihazların ayrıntıları gibi özellikler hakkında genel bir değerlendirme yapacağız.

iOS 12 Çıkış Tarihi

iOS 12‘nin Apple severlere 17 Eylül’deki tanıtım etkinliğinde sunulmuştu. Henüz yüklemediyseniz, Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

Şimdi ise iOS 12’nin Beta sürümü 12.1 yeni iPad Pro‘lar, MacBook Air ve Mac mini ile birlikte tanıtılan Apple’ın 30 Ekim etkinliğinde yayınlandı.

En Yeni iOS 12 Sürümü

Apple, yıl boyunca iPhone ve iPad işletim sistemlerini sürekli güncellemeye devam etmektedir. Şu anki en yeni iOS sürümü ise 30 Ekim’de piyasaya sürülen iOS 12.1’dir.

iOS 12.1

iOS 12.1 ile gelen özellikler arasında en çok dikkat çekenler Group FaceTime‘daki yenilik, Beautygate‘teki düzeltme, 70 yeni emoji ve eSIM desteğidir.

Daha küçük değişiklikler ise Ölçüm uygulamasındaki iyileştirmeler, XS, XS Max ve XR kameralar için daha iyi derinlik kontrolü üzerinde olmuştur.

Grup FaceTime

32 kullanıcıya kadar desteklenen FaceTime özelliği iOS 12 için söz verilen yeni bir özellikti. Ancak Apple, bu özelliği 30 Ekim’e kadar ertelemesi biraz Apple severler için üzüntü verici olmuştu.

Yeni Özellikleri şunlardır: Konuşan kişilerin hoparlörlerini otomatik olarak aygılar, birden fazla kişiye arama yapılırken zil sesini çalmaz ve Mesajlara entegre edilmiştir.

Grup FaceTime, ayrıca konuşma yapan kullanıcının ekranını otomaitk olarak yeniden boyutlandırarak diğer katılımcılara göre daha ön plana çıkarır.

Beautygate İyileştirmesi

Bazı iPhone XS kullanıcıları, selfie kamerasıyla Portre Modunda çekilen görüntülerine bir güzelleştirme filtresi uygulanmış gibi görünmesinden şikayetçiydi. Apple, iPhone XS’deki Smart HDR sisteminde bu hatayı kabul etti ve Portre modu görüntüsü oluştururken, sonucu yumuşatmak için daha uzun pozlama tabanlı bir çerçeve seçmesine neden oldu.

Bu hata iOS 12.1’de düzeltilmiştir. Daha net bir sonuç için daha keskin ve daha kısa pozlama süresi ile görüntü yakalanacaktır.

Yeni Emojiler

Yeni emoji grubu: Kızıl saçlı, gri saçlı ve kıvırcık saçlı karakterlerin yanı sıra kel insanları, daha duygusal gülen yüzleri ve hayvanlar, spor ve yiyecekleri temsil eden ek emojileri içermektedir. Ayrıca ay kek, lama, rakun ve ıstakoz için yeni emojiler de yer alır bu güncellemede.

eSim Desteği

iPhone XS, XS Max ve XR modellerindeki eSIM desteğini etkinleştirmeye olanak sağlayacaktır. Mevcut olan mobil operatör ağlarınında bu özelliği desteklemesi beklenmektedir.

En Popüler iOS 12 Özellikleri

1. iOS 12 eski iPhone’unuzu ve iPad’inizi daha hızlı hale getirir

Apple iOS 12 güncellemesiyle güvenilirlik ve performansa odaklanmıştır. Ayrıca iOS 11’in sürümü ile çalışan iPhone’ları ve iPad’leri destekler.

Apple, dünkü yapmış olduğu etkinlikte iPhone 6 Plus’ı vurgulayarak, iOS 12’nin uygulamalarda %40 daha hızlı, kamera uygulamasını başlatırken %70 daha hızlı ve klavyeyi görüntülerken %50 daha hızlı yaptığını ifade etmiştir.

Eski iPhone’lardaki klavye yazım ve diğer rutin özellikleri her yeni iOS güncellemesi ile yavaşlayabilmektedir. Ancak Apple bu yavaş noktaları iOS 12 ile değiştirmeye çalışıyor.

2. Gruplanmış Bildirimler

Gruplandırılmış bildirimler iOS 12 ile cihazları süsleyen bir özelliktir. Bu, küçük ama çok önemli bir ayardır. Çünkü her gün gördüğünüz kilit ekranı uyarılarını değiştirmiştir.

Bildirimleri mesaj konuları ve konularıyla bir araya getirir ve her şeyi bir bakışta görmeyi kolaylaştırır.

3. Memoji ve Animoji İçin Değişiklikler

Memoji özelliği, Apple’a göre size benzeyen özelleştirilebilir bir emojinin oluşturulmasıdır. Mesajlar kısmında yer alır. Saç stilleri, göz rengi ve küpe ve güneş gözlüğü gibi aksesuarları seçebilirsiniz.

Animoji gibi, bu da Apple’ın TrueDepth ön bakan kamerasına sahip X serisindeki yeni iPhone’lar için bir özelliktir.

Animoji sadece yeni maskeler ile değil, dil algılama ve göz kırpma tespitide yapabilmektedir. Hayalet, Koala, Tiger ve T-Rex gibi animasyonlar da yakın zamanda Animoji ailesine katılacak.

4. Bu sinir bozucu güvenlik kodlarını otomatik olarak girin

İki faktörlü kimlik doğrulama mükemmeldir ancak size gönderilen altı haneli güvenlik kodlarını girmek oldukça can sıkıcıdır. iOS 12 bu sorunu gidermiştir.

Yeni gelen güncelleme ile bir güvenlik kodu mesaj olarak size gönderilir gönderilmez, klavye arayüzünde önerilen kelimeler arasında otomatik olarak yerini alır. Tek yapmanız gereken şey önerilen kelimeye dokunmaktır.

5. iOS 12 birden fazla Face ID eklemenize izin verir

iOS 12’deki Face ID, ‘Face ID & Passcode’ etiketli Ayarlar menüsünde birden fazla yüzü destekleme özelliği sunar. İkinci bir görünüm eklemek için ‘Alternatif Görünüm Oluşturun’ alt menüsünden bunu yapabilirsiniz.

Bu iki nedenden ötürü yararlıdır: Birincisi yakınınızdaki kişinin Face ID ile iPhone veya iPad’inize erişmesine izin verebilirsiniz ya da Face ID’nin, rasgele bir halinizi kaydetmesine izin vererek makyajınız ve görünümüz ne olursa olsun otomatik olarak telefon kilini açması sağlayabilirsiniz.

Genel olarak daha önceki sürümlerde geliştirilme yolu takip edilen iOS 12.1 sürümü iPhone ve iPad’lerde performansın ön plana çıkmasına yardımcı olmuştur. Güncelleme ile gelen özellikler kullanıcı deneyimi açısından oldukça yarar sağlamıştır. Cihazları kullanılabilirlik açısından oldukça eğlenceli kılmıştır. Bir önceki sürümde yaşanan sorunların hepsi kaldırılmıştır.