iOS 12 ile Gelmesi Beklenen Yenilikler Ertelendi

Analist Craig Federighi’nin bugün yaptığı açıklamasına göre; merakla beklenen iOS 12‘de performans ve güvenilirlik konularına daha çok uğraşmak için Apple radikal bir karar aldı. Bazı önemli iOS yeniliklerini bir kenara koyulması talimatını resmen verdi. Ana ekranın yenilenmesinin yanı sıra bazı diğer özelliklerin de daha fazla kaynak yaratmak için rafa kaldırıldığı iddia ediliyor.

iOS 12‘de olacak AI gelişmeleri, medikal özellikler ve geliştirilmiş ebeveyn kontrolleri gibi birkaç güzel özellikler bulunacaktı. Giriş ekranının baştan yapılacak olması da dahil olmak üzere bazı büyük değişiklikler 2019 yılına ertelendi.

Bugün ortaya çıkan rapora göre Apple; Ocak ayının ilk günlerinde bir toplantı ile çalışanlarının yaptığı iOS 12 planlarını zorla revize etti.

Apple‘ın ana ekranındaki güncellemeler, CarPlay desteği, email uygulamasındaki yenilikler ve fotoğraf düzenlemesi ve paylaşımındaki geliştirmeler için yapılan çalışmalara artık devam edilmeyecek.

Bu projeler aslında bakarsanız iPhone’u daha duyarlı ve kullanışlı hale getirmek için yapılıyordu. Olmasa da olur tarzında gelişmelerdi. Ana amaç bir bakıma telefonu “müşteri sorunlarını azaltacak” bir hale getirmekti.

Performans ve kalite konularına daha fazla odaklanabilmek için Apple bünyesindeki mühendis kaynakları ile bu özellikleri geliştirmekten vazgeçti.