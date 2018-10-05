iOS 12 Yenilikleri İle Mükemmel Çıkış Yaptı

Apple‘ın akıllı telefonlarının en iyi yazılım desteği olmasa bile en iyilerinden birine sahip olduğu yadsınamaz bir gerçektir.

Eski cihazları da destekleyen işletim sisteminin en yeni sürümünün benimseme oranı oldukça hızlı bir şekilde yükseliyor. Ayrıca bu yıl iOS 12‘nin piyasaya sürülmesi bir istisna değildir.

Mixpanel‘de görünen istatistiklere göre iOS 12, iOS 11 çalıştıran iPhone ve iPad’lerin %45.60’ının aksine Apple’ın telefonlarının %47.54‘ünü destekliyor. Hızlı bir şekilde hatırlatacak olursak eğer iPhone 5‘ler bile iOS 12 güncellemesi için uygun ve mükemmel performans gösteriyor.

Apple, iOS 12 sürümünü 18 Eylül‘de yayınladı. Özellikle Google‘ın Android 9.0 Pie güncellemesi şu sıralar sürekli göz önünde bulunsa da yine de istatistiklerde görünmediği için ne kadar çok benimsendiği net olarak bilinmiyor.