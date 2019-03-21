iOS 12’de Yedekleme ve Fabrika Ayarlarına Döndürme Nasıl Yapılır?

iOS 12 güncellemesinden sonra iPhone ve iPad’lere geniş özellikler gedi. Yedekleme ve Fabrika Ayarlarına döndürme işlemi de kısmen değişti. Genellikle kendimizi telefonlarımızı tamamen silmemiz gereken bir durumda buluyoruz.

Yeniden satılması, yeni bir telefona geçilmesi, yazılımın daha eski bir sürümüne geri dönülmesi, bir anomalinin düzeltilmesinde son çare olarak yapılabilir. Bazen de sadece yeni bir başlangıç yapmak ve karışıklıktan kurtulmak için bunu yapabilirsiniz.

Bir telefonu sıfırlamak size temiz bir sayfa açar, ancak verilerinizi silmeden önce bir yedekleme isteyebilirsiniz.Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi oldukça basittir ve tüm cihazlarda neredeyse aynıdır.

Bu makalede, iOS 12 çalıştıran bir iPhone’u fabrika ayarlarına nasıl sıfırlayabileceğimize bir göz atalım.

iOS 12’de Yedekleme Nasıl Yapılır?

İlk olarak iPhone’unuzu Mac’inize veya PC’nize bağlayın.

iTunes uygulamasını çalıştırın.

Şimdi Dosya -> Aygıtlar -> Yedekle ve tüm verilerinizi bilgisayarınıza manuel olarak yedekleyin. Veriler ayrıca şifrelenebilir, bu da verilerinizin bilgisayarınızın içinde güvende olacağı anlamına gelir.

Alternatif olarak, verilerinizi buluta yedeklemek istiyorsanız, Ayarlar -> iCloud -> Yedekle seçeneğine gidebilirsiniz.

Artık iPhone’unuzu fabrika ayarlarına sıfırlamaya hazırsınız.

iOS 12’de Fabrika Ayarlarına Döndürme Nasıl Yapılır?

Artık iOS 12 yüklü iPhone ya da iPad’inizi elinize alma zamanı geldi.

Ayarlara gidin

“Genel” seçeneğine dokunun, ardından Sıfırla seçeneği için aşağı kaydırın

Burada “Tüm İçeriği ve Ayarları Sil” seçeneğinin üzerine dokunun

Bir sonraki adımda, isteği doğrulamak için şifrenizi veya kodunuzu girin

Şimdi, Apple ID şifrenizi girin, bu adım sizi telefondan çıkarır ve eksiksiz bir veri silme işlemi için hazırlar Bu adım, telefonunuzun başlangıçta yeni bir cihaz olarak kullanıma hazır olmasını sağlar

iPhone’unuz telefonunuzdaki mevcut verileri tamamen siler. Bu işlem biraz zaman alır ve sonrasında telefonunuz yeniden kullanıma hazırdır.

Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini tamamladıktan sonra, yedeklenmiş verilerinizi buluttan veya yerel yedeği kullanarak kişisel bilgisayarınızdan flaş edebilirsiniz. Verilerinizi geri yükleme işlemi, verilerinizi yedeklemekle hemen hemen aynıdır.