iOS 13.1, iPadOS 13.1 ve tvOS 13 Yayınlandı – İşte Özellikleri

Apple, iOS 13.1 piyasaya sürdü. Şirketin geçen hafta yayınladığı iOS 13’ün ilk sürümü olarak geldi. Yazılımın bu yeni sürümü Kısayol Otomasyonu, ETA Paylaşım’ı geri getiriyor.

Üstelik yeni animasyonlar da var. iOS 13’te sunulan ses paylaşımı özelliği, artık sadece AirPods ve PowerBeats Pro’dan genişleyen H1 ve W1 yongalarına sahip tüm Beats kulaklıklarda mevcuttur.

HomeKit ikonları değiştirildi, PDF’ler için yeni bir ofis programı eklendi. Diğer birkaç küçük ayarlamalar da hata düzeltmelerinin yanı sıra olağan hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri de yapıldı.

iPad OS 13.1, Apple’ın iOS’un farklı bir versiyonu olarak yeni nesil tabletlere özel yazılımın sürümüdür. Şirket, iPadOS’un gelişmesine destek olması amacıyla teşvik amaçlı aşağıdaki videoyu yayınladı.

Bu sürüm de kısmen iOS’tir. Ancak tabletin geniş ekranına uygun şekilde sistemin çalışmasına olanak sağlıyor. Ayrıca giriş ekranına çeşitli widget eklemek mümkün olacak. Bölünmüş Görünüm sayesinde birden fazla pencereyi destekleyecek.

Apple Pencil ile bir iPad’in ekranına dokunursanız, web sitelerinden belgelere, ekran görüntülerine, e-postalara kadar her şey için kullanabileceğiniz yeni bir küçük uygulamaya sahip olacaksınız. iPadOS, 30’dan fazla yeni klavye kısayolu içeriyor. Ayrıca Safari’yi kullandığınızda, mobil olanı değil web sitelerinin masaüstü sürümünü alırsınız. Sisteme de yeni font yükleme desteği eklendi.

tvOS 13, uygulamaların tam ekran video önizlemelerini oynatmasını sağlayan güncellenmiş bir Ana görünümle birlikte geliyor. Her biri ayrı öneriler ve çalma listeleriyle kendilerine özel Apple TV arayüzlerine sahip olan birçok kullanıcı desteği bulunmaktadır.

Daha güncellenmiş bir Kontrol Merkezi artık mevcut. Resim içinde Resim özelliği, farklı bir uygulama kullanırken veya yalnızca Ayarlar arasında gezinirken dizileri veya filmleri izlemeye devam etmenizi sağlayan yeni bir özelliktir. tvOS 13, Apple ve Apple Arcade ile giriş yapmayı destekliyor.