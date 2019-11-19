IOS 13.2.3 Güncellemesi Geldi

IOS 13‘ün piyasaya sürülmesinden bu yana iki ay geçti ancak Apple, sorunları gidermek ve sistemin performansını iyileştirmek için sürekli olarak güncellemeler sunuyor. Bugün şirket hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri ile birlikte gelen 13.2.3 sürümüne sahip bir güncelleme sundu.

Güncelleme oldukça küçük, sadece 90 MB boyutunda. Çözülen hatalar ise şu şekilde:

IOS 13.2.3 Değişiklikleri

Posta, Dosyalar ve Notlar içinde sistemde arama yapamama sorununu giderildi.

Mesajlardaki fotoğrafların, bağlantıların ve diğer eklerin görüntülenememesi sorunu giderildi.

Uygulamaların arka planda içerik indirmelerini engelleyebilecek bir sorun giderildi.

Mail’in yeni mesajlar almasını engelleyici ve Exchange mesajlarda orijinal içeriği alıntılayamama sorunu çözüldü.

Apple OS’nin en son ana sürümü henüz sabit duruma gelmedi. Bu, neden ayda bu kadar çok güncelleme gördüğümüzü açıklıyor. Yine de, Cupertino merkezli firmanın, iDevices sahiplerine iyi bir yazılım deneyimi sunmakta kararlı olduğunu görmek güzel.

Bugünkü güncellemenin, yazılımda mevcut bütün hataları gidermeyeceğine inanıyoruz. Bununla birlikte, Apple önümüzdeki aylarda bu küçük güncellemelerle hata düzeltmelerine devam etmeli.